İYİ Partili başkan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, partisinin Alaplı İlçe Başkanı Emrullah Erdoğan'ın koronavirüsten yaşamını yitirdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2020 Perşembe, 22:32
İYİ Partili başkan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
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Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Alaplı İlçe Başkanımız Emrullah Erdoğan, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu akşam vefat etmiştir. Camiamızın başı sağolsun."


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