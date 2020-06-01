İYİ Parti'li belediye başkanı ve iki çalışanı saldırıya uğradı

01 Haziran 2020 Pazartesi, 11:02

Fotoğraf: İHA

Saldırı, dün saat 22.50 sıralarında İncirliova Zafer Mahallesi'nde Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın annesinin evinin önünde meydana geldi. Belediye Başkanı Aytekin Kaya, annesinin evinin önünde saman indirdiği sırada yanında bulunan iki belediye personeli ile İncirliova Ülkü Ocakları'nın eski başkanı Volkan Baytaş ile henüz açıklanmayan bir nedenden dolayı kavga etti. Olayda Başkan Kaya'nın yanında bulunan iki çalışanı darp edilirken, Belediye Başkanı Kaya'nın da ayağı incindi. İncirliova İlçe Emniyet Müdürülüğü'ne giden her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri Volkan Baytaş ile beraberindeki Yiğit Ertin’i gözaltına alırken, yaralı işçi ile Başkan Kaya hastaneye götürüldü. Saldırganlardan Volkan Baytaş’ın daha önce belediyede çalıştığı ve Başkan Kaya tarafından işten çıkarıldığı öğrenildi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya

TAKVİYE ÇEVİK KUVVET GÖNDERİLDİ

Olayı duyan İYİ Partililer ile Ülkü Ocakları’na mensup vatandaşlar Emniyet önünde toplanmaya başladı. Karşılıklı sözlü sataşmalar ve tahrikler artınca, Aydın şehir merkezinden çevik kuvvet ekipleri istendi. Gece yarısından sonra ifadeleri alınan Ertin serbest bırakıldı, Baytaş ise bugün mahkemeye çıkarılmak üzere nezarette tutuldu.

Yaralı işçi Şerif Kutay hastanede tedavi altına alındı. Polis grupları dağıtırken, sabah saatlerinde de yoğun önlemlere rağmen gerginliğin sürdüğü görüldü.

'YOLSUZLUĞUN ÜZERİNE GİTTİK RAHATSIZ OLDULAR'

Gece saat 01. 30 sıralarında ailesi ile birlikte İncirliova Belediye binasına gelen Aytekin Kaya, olaylarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Başkan Kaya, "Bölgeye gelen gruptan iki kişi direk saldırdı. Çobanıma ve yanındakileri çok kötü darp ettiler. Benim de boynuma sarıldılar. Bu olayların nedeni göreve geldikten sonra benden önceki belediye yönetiminin yaklaşık 700 milyonluk yolsuzluklarını ortaya çıkarmamdan kaynaklanıyor. Hiç kimseden korkumuz ve çekindiğimiz bir şey yok. 50 milyon liralık bir başka yolsuzluk dosyası daha tespit ettik. Bunu da müfettiş raporları sonrası açıklayacağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunduk. Bu da birilerini rahatsız etti, ediyor. Kimse bizi yıldıramaz, korkutamaz. Sonuna kadar mücadele etmeye, yolsuzlukların yapılan usulsüzlüklerin üzerine gideceğiz" diye konuştu.

'MERAL AKŞENER ARADI'

Sözcü'nün aktardığına göre, olaylar sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere İYİ Parti ve CHP’li birçok siyasi, Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Saldırıyı kınadılar.