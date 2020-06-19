İYİ Parti'li Beyaz ve Reis trafik kazasında yaralandı
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve Genel İdare Kurulu Üyesi Samet Reis'in içinde bulunduğu otomobil, Ankara dönüşü kaza yaptı.
Fotoğraf: AA
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın ve Genel İdare Kurulu Üyesi Samet Reis'in bulunduğu araç, Ankara'dan İstanbul'a dönerken kaza yaptı.
Kazanın Bolu Yeniçağa'da meydana geldiği öğrenildi. 112 Acil Ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından arkadaşıyla birlikte ambulansa alınan Beyaz, Bolu Abant İzzet Baysal Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan muayenelerinin ardından Milletvekili Beyaz'ın kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattığı ve her hangi bir sağlık probleminin olmadığı belirtildi.
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