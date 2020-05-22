İYİ Partili bir isim daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Reyhanlı İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Recep Keser’in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
İYİ Parti Reyhanlı İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyesi Recep Keser, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz hafta İYİ Parti İzmir İl Sekreteri Dündar Tanrıverdi de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Acı haberi Twitter hesabından duyuran İYİ Parti lideri Meral Akşener, şu ifadelere yer verdi.
“İYİ Parti Reyhanlı İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyemiz Recep Keser’i koronavirüs sebebiyle kaybettik. Değerli dava arkadaşıma Yüce Allah’tan rahmet; ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”
“İYİ Parti Reyhanlı İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyemiz Recep Keser’i koronavirüs sebebiyle kaybettik. Değerli dava arkadaşıma Yüce Allah’tan rahmet; ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”
Video Haberler
- Show Haber ekibine saldırı anı kamerada
- Davutoğlu'nden Mehmet Dişli iddiası
- Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi: 40 gözaltı
- Kıbrıs Rum Ordusu'nda skandal görüntüler: 'Beyinsizler!'
- Erdoğan'ın dikkat çeken anları
- Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü
- 12 kargo çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
- CHP'li isimden çok konuşulacak 'Çav Bella' tepkisi
- Oğlunu ve yengesini öldüren kadın konuştu!
- Forkliftin altında kalan işçinin ölümü kamerada