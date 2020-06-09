İYİ Parti'li Çıray: Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in telefonları dinlenmiş midir?

09 Haziran 2020 Salı, 12:37

İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Başkan’ı Dr. Aytun Çıray, Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in gözaltına alınmaları konusunda, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için bir soru önergesi verdi.

Çıray’ın önergesi şöyle:

“8 Haziran 2020 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TCK'nın 328. maddesiyle başlattığı "Siyasal ve Askeri Casusluk" soruşturması kapsamında Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ifade vermek üzere evlerine yapılan polis operasyonuyla sabah saatlerinde gözaltına alınmışlardır. İki gazeteci için Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yasa uyarınca 4 günlük gözaltı süresi talep edildiği öğrenilmiş, fakat Yıldız ve Dükel hakkındaki dosyaya ilişkin başka herhangi bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

Sabah Gazetesi Ankara'daki bu ve diğer gözaltılara ilişkin "askeri casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma dosyasındaki detayları haberleştirmiştir. Bu haberde Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in telefon kayıtlarının dinlendiği ve şüpheli bazı askeri personel ile görüştükleri ileri sürülmüştür. Habere göre, Müyesser Yıldız hakkında söz konusu telefon konuşmalarını haberleştirmediği için “askeri casusluk yapmış olabilir” şüphesiyle gözaltı kararı alındığı da belirtilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti özel hayatın gizliliğini ve haberleşme hürriyetini anayasal koruma altına almış bir hukuk devleti olduğuna göre, kamuoyuna ilgili haber vasıtasıyla yansıyan Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel’in telefonlarının dinlendiği iddiası konusunda aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 96. Maddesi gereğince Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim.

1- Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel’in telefonları dinlenmiş midir? Dinlendiyse gerekçesi nedir?

2- Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel’in telefonlarının dinlenmesi için gerekli olan mahkeme izni var mıdır? Varsa eğer bu izin hangi gerekçeyle talep edilmiştir?

3- Eğer yoksa izinsiz telefon dinleyenler kimlerdir ve bu suçtan dolayı yargılanacaklar mıdır?

4- Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel dışında telefonları dinlenen başka gazeteciler de var mıdır? Varsa bunun yasal izinleri alınmış mıdır ve gerekçesi nedir?

5- Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel’in avukatlarına verilmeyen dosya içeriğini basına vererek haberleşmesini sağlayanlar kimlerdir? Bu konuda soruşturma açtınız mı?