İYİ Parti'li Çıray: Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvetçiler kimler?

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:15

Çıray, TBMM’ye verdiği soru önergesinde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, yaptığı açıklamada, "Alexion Pharmaceuticals Inc.'in Türkiye ve Rusya'daki reçeteli ilaç satışlarını artırmak için hükümet yetkililerine rüşvet verdiği" iddialarını kabul ettiğini ifade etti.

ABD'li Alexion ilaç firması Türkiye'de 2010-2015 yılları arasında Soliris ilacının satışını artırmak için Türkiye’deki Sağlık Bakanlığı görevlilerine ve Rusya’da rüşvet verdiği için 21 milyon dolar ceza ödemeye mahkum olduğunu hatırlatan Aytun Çıray, "Yani Alexion Pharmaceuticals Inc.’in Sağlık Bakanlığı’na rüşvet verdiği kanıtlandı" dedi.

ABD’de yapılan açıklamaya göre ilgili firmanın, Solaris ilâcı ile ilgili onayları almak için 2010-2015 yılları arasında 1,3 milyon dolardan fazla ödediği Sağlık Bakanlığı ile bağlantıları olan bir danışman kiraladı. Danışman, fonların bir kısmını hükümet yetkililerine aktardı. Bunun karşılığında Alexion'un devlet yetkililerinden düzenleyici sunumlar hakkında gizli bilgiler ve geri bildirimler aldı.

Çıray, Bakan Koca'dan şu sorulara yanıt istedi:

1. ABD Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre Alexion Firması’nın da kabulüyle, ilgili firmanın suçu kabul ederek 21 milyon dolar ceza ödeyecek olmasından bilginiz var mı?

2. Bakanlığınızda rüşvet verildiği ilgili firma tarafından da kabul edildiğine göre bu konuda soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

3. Alexion firmasının sağlık bakanlığı ile ilgili danışmanının kim olduğunu ve kimlerle ilişki kurduğunu bulup kamuoyuna bilgi verecek misiniz?

4. Bu firma rüşvet vererek Türkiye’de ne kadar ilaç satışı gerçekleştirdi? Satılan ilaçların Türkiye’ye ekonomik maliyeti ne kadar olduğu hakkında bir soruşturma başlatacak mısınız?