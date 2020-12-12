İYİ Parti'li Çıray'dan Bilim Kurulu üyelerine sert tepki: "Ya istifa ya bilimsel tavır"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Covid-19 Bilim Kurulu üyelerine seslenerek, istifa etmelerini ya da bilimsel tavır takınmaları gerektiğini savundu.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2020 Cumartesi, 18:06
İYİ Parti'li Çıray'dan Bilim Kurulu üyelerine sert tepki:
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İYİ Parti'li Çıray,  Bilim Kurulu üyelerine seslenerek tepki gösterdi.

Aytun Çıray, "Düne kadar danışma kurulu gibi gördükleri Covid-19 Bilim Kurulu üyelerine sesleniyorum" diyerek, "Tüm vebal omuzlarınıza yükleniyor" uyarısında bulundu.

Bilim Kurulu'nun bazı üyelerine yönelik eleştirilerini sürdüren Çıray, "Bir kısmınızın 15 dakikalık şöhretlerden olmak hoşlarına gidebilir. Ama orta vadede insan yüzüne çıkamaz hale gelirsiniz. İstifa veya bilimsel tavır... İkisinden biri!" dedi. 



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