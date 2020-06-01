İYİ Parti'li Çıray'dan Fuat Oktay'a: Cumhurbaşkanı kimleri kastediyor?

01 Haziran 2020 Pazartesi, 12:29

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 Mayıs günü Ulusa Sesleniş konuşmasında “Bu ülkede ezanları susturmaya, bayrakları indirmeye, milletin vermediği gücü gasp etmeye, halka hizmet edenleri idama göndermeye artık kimsenin gücü yetmeyecek” dediğini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a üç soru yönetti.

Çıray, "Darbelerden, terörden, kaostan, sokak olaylarından medet umanlar kimlerdir?" diyerek kimlerin ezanı susturmak istediğini, kimlerin bayrağı indirmek istediğini sordu.

Çıray’ın önergesi şöyle:

AYRIŞTIRICI SÖYLEMLER ZARAR VERİYOR

Ülkemizin içinden geçtiği her alanda yıkıcı etkileri olan bu pandemi sürecinde Türk milletinin birliği, beraberliği, kardeşliği ve dayanışması büyük önem taşımaktadır. Milletimiz ekonomik koşulların her geçen gün daha da kötüye gittiği bir süreçte küresel sağlık tehdidiyle mücadele etmenin yanı sıra bölücü terör örgütlerine ve medyada alenen iç savaş kışkırtıcılığı yaparak halkı kin ve düşmanlığa iten kimselere karşı da mücadele etmektedir. Böyle bir dönemde tüm vatandaşlarımıza karşı ötekileştirici, ayrıştırıcı ve birbirine düşman addeden söylemler ulusumuzun milli birlik ve bütünlüğüne büyük zararlar vermektedir. Başta devleti yönetenler ve millet iradesinin diğer tüm temsilcileri aziz Türk milletinin birliğini ve millet olmanın gerekliliklerini sağlamak konusunda en büyük sorumlulardır.

CUMHURBAŞKANI KİMLERİ KAST EDİYOR

28 Mayıs günü Sayın Cumhurbaşkanı’nın normalleşme süreci ile ilgili yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında “Bu ülkede ezanları susturmaya, bayrakları indirmeye, milletin vermediği gücü gasp etmeye, halka hizmet edenleri idama göndermeye artık kimsenin gücü yetmeyecek” açıklamasında bulunmuştur.

Bu açıklama doğrultusunda ülkemizin milli değerlerini ve bütünlüğünü tehdit edenlere karşı birlikte mücadele edebilmemiz için, bu hain güçlerin kim olduğunun açıklığa kavuşturulması için aşağıdaki yazılı sorularımın Anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 96. Maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim.

1- Darbelerden, terörden, kaostan, sokak olaylarından medet umanlar kimlerdir?

2- Ezanları susturmak isteyen hainler kimlerdir?

3- Şanlı Türk bayraklarını indirmeye çalışan alçaklar kimlerdir?