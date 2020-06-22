İYİ Partili Kavuncu, Riva Deresi’nde incelemelerde bulundu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında polemiğe neden olan Riva Deresi’ndeki kirlilikle ilgili derenin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.
Kavuncu’ya İSTAÇ AŞ. Genel Müdürü Mustafa Canlı, Ağaç AŞ. Genel Müdürü Ali Sukas ve İSTGÜVEN Genel Müdürü Ahmet Can Buğday da eşlik etti. İncelemelerin ardından konuşan Buğra Kavuncu, yaşanan kirliliğin yeni olmadığını vurgulayarak, daha önceki yıllardan gelen ve kangren halini alan sorunun tamamen ortadan kaldırılacağını söyledi.
Riva Deresi üzerinden siyaset yapılmasının son derece yanlış olduğuna da kaydeden Kavuncu, “Beykoz halkının eskiden olduğu gibi burada balığını tutup derede yüzebilecek imkanlara kavuşması bizim en büyük arzumuz. Gördüğümüz kadarıyla İBB de konuyla ilgili üzerine düşeni yapıyor. Müdürümüz de burada. Bu problemin en kısa sürede ortak akılla çözüleceğine inanıyoruz. Riva Deresi önceki senelerin de bitmeyen, kanayan bir yarasıdır. Bunu bir siyasi malzeme yapıp birilerinin üstüne yıkmaktansa, Beykoz halkının bir an önce nefes alacağı şekle getirmek üzerine konuşmak herhalde en doğru yaklaşım olacaktır” dedi.
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