İYİ Partili Koncuk'tan liste tepkisi: "Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş!"

21 Eylül 2020 Pazartesi, 18:21

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı dün Ankara’da yapıldı. Meral Akşener, bin 289 oy alarak bir kez daha partisinin genel başkanı seçildi. Merkez Disiplin Kurulu’nun 11 asıl ve yedi yedek üyesi seçimi yapıldı, 50 kişilik Genel İdare Kurulu üyeleri de belli oldu. Kurultay sırasında delegelere dağıtıldığı iddia edilen ‘tercih edilmeyecekler’ listesi İYİ Parti’de tartışmalara neden oldu.

Çizik yiyen isimler arasında Aytun Çıray ve Ümit Özdağ gibi isimler de var.

"KOLTUK ONLARIN, ADAMLIK BİZİM OLSUN"

Üzeri çizilen isimler arasında yer alan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, sosyal medya hesabından, "İYİ Parti 2. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, GİK adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış. Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun." diyerek tepki gösterdi.

"BU KAFAYLA OLMUYOR"

Koncuk'un sosyal medya paylaşımını alıntılayan İYİ Partili Durmuş Yılmaz da, listeye tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Yılmaz, "Adım listede olmadığına göre ben bu lisyeyi yapanlara göre makbul adam mı oluyorum. Reddediyorum. Kenar süsü olmaktansa bu listede olmayı tercih ederim. Bu kafayla olmuyor ,olmayacak ta" ifadelerini kullandı.