İYİ Partili Koray Aydın: Bilim Kurulu'ndan istifa etmek isteyenler var
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın “Bilim Kurulu'ndan istifa etmek isteyenler var” iddiasında bulundu.
Türkiye’de korona virüs tablosunun her geçen gün daha da korkutucu hale geldiğine dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, pandemi sürecinde alınan çoğu kararın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyelerinin iradesi dışında alındığını öne sürdü.
Çemberin daraldığını, insanların yakınlarını kaybettiğini söyleyen Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ve Bilim Kurulu üyelerinin, tüm bu yaşananlardan ve pandemi sürecinde gelinen son noktadan bir hayli rahatsız olduğunu da iddia etti.
“Ben, Sağlık Bakanının yerinde olsam, istifa ederdim” diyen Aydın, şunları kaydetti:
“Ben, Sağlık Bakanının samimiyetine inanıyorum. Kendisi bir şeyler yapmanın gayreti içinde. Onun çektiğini kimse çekemez. Tek adam düzeninde yaşıyoruz. Gelinen süreçte Sağlık Bakanı'nın yaşananlardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Kendisi hiç rahat değil. Bugün Türkiye’de hiçbir bakan rahat değil. Bilim Kurulu Üyeleri için de durum aynısı. Görüştüklerimiz var. İstifa etmek isteyenler var. Zor durumdalar, bilgi alıyoruz. Tek adamın her şeye karışmasını içlerine sindiremiyorlar. Onlar da yaşananlardan bıkmış durumda.”
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