İYİ Partili Koray Aydın: "FETÖ, AKP'nin dümenindedir"
İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Koray Aydın, AKP kongresini ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Aydın, "Erdoğan'ın manifestosu fiyaskoya dönüşmüştür. 19 yıldan bu yana Türk milletine kötülük etmekteler. Bu işlerin dümeninde olan FETÖ, AKP'nin de dümenindedir. Bunu yapanların yüzlerinin kızardığını gördünüz mü?" diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Koray Aydın, AKP kongresini ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Aydın, "Erdoğan'ın manifestosu fiyaskoya dönüşmüştür. 19 yıldan bu yana Türk milletine kötülük etmekteler. Tükenmişlik sendromu tam da AKP'ye uyan bir sembol" dedi. Aydın, ayrıca yeni iktidarın kendi partisi olacağını "AKP gidiyor, İYİ Parti geliyor" sözleriyle ifade etti.
İYİ Parti'nin Adana’da partiye yeni katılanlar için düzenlediği etkinlikte Aydın şöyle konuştu:
"Bu işlerin dümeninde olan FETÖ, AKP'nin de dümenindedir. Bunu yapanların yüzlerinin kızardığını gördünüz mü? Sen devletin kurumlarını götürüp kendi ellerinle FETÖ'ye teslim edeceksin, yanında gezen FETÖ'nun emir eri olacak, sen hiç bir şey bilmeyeceksin öyle mi?
Bu işler AKP'nin Türkiye'de bu milletin başına açtığı işlerdir. 15 Temmuz'u hatırlayın; nerelerdeydiler? Hepsi saklanmışlardı. Bunlar PKK ile birlikte pasaport kontrolü yaptılar. Onları Diyarbakır meydanında Öcalan'ın mektubunu okurken de gördük.
İnsan her şeyi unutsa bile o kışlada bayrağı indiren teröristlere müdahale etmemelerini unutmaz. Bunları unutmadık. O 10 maddelik anlaşma ihanetin bedelidir. 28 Şubat 2015'in bedelidir. 3 AKP'li Genel Başkan yardımcısı 3 de terörist sevdalısı ile birlikte yapılan anlaşmanın sonucudur.
"128 MİLYAR DOLARI KİME SATTINIZ?"
Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti’ni tefecilerin eline düşürdüler. Rahmetli Erbakan Hoca bunları görse, hepsini toplar kapının arkasında cetvelle ellerine vurur, bir de tek ayak üzerinde bekletirdi.
Gayri Safi milli Hasılaya bakın geçmişe gitmeyelim daha bu yıl yüzde 42 küçüldü. Merkez Bankasında açık, cari açık, bütçe açık. Milletin zor gün parası ortada yok.
Bu iş bilmezliğin faturasını vatandaş ödüyor. 128 milyar doları kime sattınız? Merkez Bankası Başkanı ‘Bu işi soruşturayım ‘ deyince görevden aldılar. 128 bin doları damadın haberi olmadan o kasadan kimse alabilir mi?
AK Parti gidiyor. İYİ Parti geliyor. Millet bir iktidar partisine bakıyor bir de dönüyor bize bakıyor, vatandaşın ortak bir kanaati oluştu, o da İyi Parti'nin iktidara yürüdüğüdür. İyi Parti kurulmuş bir çelik yay gibi. Tüm teşkilatlarımızla teyakkuz halindeyiz, ilk seçimde İYİ Parti teşkilatlarının nasıl mücadele ettiğini görecekler."
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji uyardı: Kar ve yağmur geliyor!
- Aşı programında yeni döneme geçildi
- AKP'li Kürşat Ayvatoğlu, serbest bırakıldı
- AKP'li Ayvatoğlu'nun milyonluk ciplere uzanan hikayesi!
- Kabinede değişiklik beklentisi
- Kürşat Ayvatoğlu hakkında yeni gelişme
- Berat Albayrak'ın teyze oğluyla ilgili çarpıcı iddia
- Başından vurulan savcı Salkım'dan kötü haber
- Bakan duyurdu! Borcu olanlar dikkat
- Zeytinyağında doğru bilinen yanlışlar