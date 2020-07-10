İYİ Partili Levent Özeren gözaltına alındı

10 Temmuz 2020 Cuma, 01:46

İYİ Partili Özeren’in 2015 yılında sosyal medya hesabında Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım için yaptığı paylaşım yeniden gündeme getirilmişti. Özeren bu paylaşımı nedeniyle Bursa’da gözaltına alındı.

Özeren, Twitter’dan bir açıklama yaparak, “2015 yılına ait tweeti ‘tüm samimiyetimle söylüyorum’ attığımı hatırlamıyorum. O tarihlerde birkaç kez hesabım çalınmıştı. Her şartta böyle bir duruma sebep olmak beni çok üzdü. Başta Binali Bey ve değerli eşi olmak üzere, incinen herkesten, annelerden, kadınlardan özür dilerim” dedi.

DHA’nın haberine göre; İYİ Partili Özeren’in bu paylaşımı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlamasıyla saat 22.30 sıralarında Özeren’i Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesi oturduğu evinde gözaltına aldı.

Özeren’in Bursa Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Gündeme gelen paylaşım şöyle:

”Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. ‘Etik değil’ diyene, böyle başa böyle tarak!”