İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan Naci Ağbal yorumu Tımarhaneye döndü ülke"
Türkiye'de hayati kararların gece yarısı Cumhurbaşkanı tarafından alınması ve halka dayatılmasına yönelik tepkiler sürüyor. Merkez Başkanı Naci Ağbal'ın yandaş gazete Yeni Şafak'ta hedef gösterilmesinin ardından görevden alınmasına tepki gösteren İyi Partili Lütfi Türkkan, "Tımarhaneye döndü ülke" yorumunu yaptı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla dün gece yarısı İstanbul Sözleşmesi feshedildi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı.
Türkiye’yi şaşırtan bu çok önemli iki kararın ardından ekonomi uzmanları ve siyasetçilerin değerlendirmeleri sürüyor.
Türkiye’nin ilk imzacıları arasında bulunduğu ve kadınlar için büyük önem taşıyan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi ve Merkez Başkanı Ağbal'ın görevden alınmasına İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan da tepki gösterdi
Lütfü Türkkan kişisel hesabından paylaştığı tweet ile iktidarın lehine yayın politikası belirleyen yeni Şafak Gazetesi'nde çıkan bir haberin ardından aynı gazetede yazı yazan Şahap Kavuncuoğlu'nun Merkez Bankası Başkanı olmasını "Tımarhaneye döndü ülke" sözleriyle yorumladı.
İşte o paylaşım
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