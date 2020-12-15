İYİ Parti'li Öztürk, elektrik faturalarındaki aktarımı sordu

15 Aralık 2020 Salı, 13:09

İYİ Parti’li Öztürk, Sayıştay raporlarına da yansıyan, 2017-2018 döneminde, nihai tüketiciye elektrik satışı yapmasına rağmen EEF’ye ödeme yapmayan ya da eksik ödeme yapan 83 firma ile 2019 döneminde, ödeme yapmayan 37 firma ve eksik ödeme yapan 7 firmayı Bakan Elvan’a sordu. Öztürk, Elvan’a, “Vatandaştan Maliye Bakanlığına aktarmak üzere Elektrik Enerjisi Fonu için tahsilat yapan ama Bakanlık banka hesaplarına bu tutarları aktarmayan firmaların kamuoyuna ifşa edilmesi düşünülmekte midir?” sorusunu yöneltti.

Yurttaştan topladıkları EEF katkı payının firmalardan tahsil edilmemesinin yarattığı kamu zararına dikkat çeken Öztürk, Bakan Elvan’a şu soruları sordu:

“- Son 5 yıllık dönemde EPİAŞ verilerine göre nihai tüketicilere elektrik satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, yıllar itibariyle tüketicilerden ne kadar Elektrik Enerjisi Fonu tahsilatı yapmıştır?

- Elektrik satışı yapan şirketler, vatandaştan tahsil edilen Elektrik Enerjisi Fonu tutarının ne kadarını bakanlık hesabına aktarılmıştır?

- Nihai tüketicilere satış yapan firmaların EEF tutarını Bakanlık hesabına yatırmaması nedeniyle yıllar itibariyle oluşan toplam kamu zararı ne kadardır?”

100 TL FATURA İÇİN 1 TL ENERJİ FONU ÖDENİYOR

Kasım ayı itibariyle vergi ve fonlar öncesinde 100 TL tutarındaki çıplak enerji kullanım bedeline 1 TL Elektrik Enerji Fonu faturaya yansıtılıyor. Bir milyon vatandaşın aylık 100 TL'lik benzeri elektrik faturası üzerinden ödediği EEF toplam meblağı 1 milyon TL'ye ulaşıyor.