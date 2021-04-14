İYİ Parti'li Sezgin'den Pakdemirli'ye: GDO’lu pamuk tohumu iddiaları doğru mu?

14 Nisan 2021 Çarşamba, 15:32

İYİ Partili Sezgin, GDO’lu pamuk tohumlarının, pamuk üretiminde kullanıldığı iddiasına ilişkin TBMM'ye soru önergesi verdi. Sezgin’in, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelttiği önerge şöyle:

KAYDA DEĞER BİR AZALMA YAŞANMAKTADIR

“Ülkemiz, dünyanın önde gelen pamuk üreticileri arasında yer almaktadır. Pamuk, Ülkemizin en önemli ihraç ürünleri arasındadır. Ancak, üretim miktarlarında son yıllarda kayda değer bir azalma yaşanmaktadır. 2019 yılında pamuk ekimi gerçekleştirilen tarım arazisi yaklaşık 4,7 milyon dekar iken, 2020 yılında bu miktar yaklaşık 3,6 milyon dekara gerilemiştir. Toplam lif pamuk üretimi ise 814 bin tondan 656 bin tona düşmüştür… Geçtiğimiz günlerde uluslararası basında yer alan haberlerde, ülkemizdeki ithal pamuk tohumlarında GDO’ya rastlandığı; bu nedenle büyük uluslararası tohum tedarikçilerinin zan altında kalmamak amacıyla ülkemize pamuk tohumu satışını durdurduğu öne sürülmüştür

GDO’LU PAMUK TOHUMU İDDİALARI DOĞRU MUDUR?

İYİ Partili Sezgin'in Bakan Pakdemirli'ye yönelttiği sorular şunlar:

“2020 yılında Ülkemizde toplam kaç ton yerli pamuk tohumu üretilmiştir? 2020 yılında toplam kaç ton pamuk tohumu ithal edilmiştir? Biyogüvenlik Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2010 yılından bu yana, yasa dışı GDO’lu ürün ithalatı nedeniyle kaç kişi ya da kurum ceza almıştır? Uluslararası basında yer alan GDO’lu pamuk tohumu iddiaları doğru mudur? İddialar doğruysa, ürünler piyasaya sürülmeden toplanmış mıdır? Büyük tedarikçiler tarafından ülkemize pamuk tohumu satışının durdurulması nedeniyle pamuk tohumu arzında bir sıkıntı yaşanması beklenmekte midir? Tohum temininde sıkıntı yaşayacak üreticilerin karşılaşabileceği zararların tazmin edilmesine yönelik bir çalışma mevcut mudur?”