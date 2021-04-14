İYİ Parti'li Sezgin'den Pakdemirli'ye: GDO’lu pamuk tohumu iddiaları doğru mu?
İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Türkiye’de GDO’lu pamuk tohumuna rastlandığı iddialarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sordu: "GDO’lu pamuk tohumu iddiaları doğru mudur?”
İYİ Partili Sezgin, GDO’lu pamuk tohumlarının, pamuk üretiminde kullanıldığı iddiasına ilişkin TBMM'ye soru önergesi verdi. Sezgin’in, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelttiği önerge şöyle:
KAYDA DEĞER BİR AZALMA YAŞANMAKTADIR
“Ülkemiz, dünyanın önde gelen pamuk üreticileri arasında yer almaktadır. Pamuk, Ülkemizin en önemli ihraç ürünleri arasındadır. Ancak, üretim miktarlarında son yıllarda kayda değer bir azalma yaşanmaktadır. 2019 yılında pamuk ekimi gerçekleştirilen tarım arazisi yaklaşık 4,7 milyon dekar iken, 2020 yılında bu miktar yaklaşık 3,6 milyon dekara gerilemiştir. Toplam lif pamuk üretimi ise 814 bin tondan 656 bin tona düşmüştür… Geçtiğimiz günlerde uluslararası basında yer alan haberlerde, ülkemizdeki ithal pamuk tohumlarında GDO’ya rastlandığı; bu nedenle büyük uluslararası tohum tedarikçilerinin zan altında kalmamak amacıyla ülkemize pamuk tohumu satışını durdurduğu öne sürülmüştür
GDO’LU PAMUK TOHUMU İDDİALARI DOĞRU MUDUR?
İYİ Partili Sezgin'in Bakan Pakdemirli'ye yönelttiği sorular şunlar:
“2020 yılında Ülkemizde toplam kaç ton yerli pamuk tohumu üretilmiştir? 2020 yılında toplam kaç ton pamuk tohumu ithal edilmiştir? Biyogüvenlik Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2010 yılından bu yana, yasa dışı GDO’lu ürün ithalatı nedeniyle kaç kişi ya da kurum ceza almıştır? Uluslararası basında yer alan GDO’lu pamuk tohumu iddiaları doğru mudur? İddialar doğruysa, ürünler piyasaya sürülmeden toplanmış mıdır? Büyük tedarikçiler tarafından ülkemize pamuk tohumu satışının durdurulması nedeniyle pamuk tohumu arzında bir sıkıntı yaşanması beklenmekte midir? Tohum temininde sıkıntı yaşayacak üreticilerin karşılaşabileceği zararların tazmin edilmesine yönelik bir çalışma mevcut mudur?”
Video Haberler
- Boşanma aşamasındaki eşten ölüm tehdidi
- Görüntüleri paylaştı: Saray İktidarının umurunda değil
- Skandal olaya skandal savunma
- Maske uyarısına 'pes' dedirten cevap
- Kaftancıoğlu paylaştı: Var, yok, kullanıldı
- CHP'li kadın vekillerden İstanbul Sözleşmesi tepkisi
- Boğaz'ı istila ettiler! Havadan böyle görüntülendi
- CHP'li Altay'tan 'mercedes' tepkisi
- Bağdat Caddesi'ni birbirine kattı!
- CHP'li başkandan polise '128 milyar dolar' tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- Gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kısmi Kapanma genelgesi
- Bilim Kurulu üyesinden BioNTech aşılarıyla ilgili öneri
- Mehmet Ceyhan'dan Sinovac ve Sputnik V açıklaması
- CHP afişlerini bakım kim şikayet etmiş
- İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı
- AKP'den 128 milyar dolar nerede sorusuna yanıt
- Devler 80.6 milyar lira kaybetti
- Yeni yasaklar ne zaman uygulanmaya başlanacak?