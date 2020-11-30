İYİ Partili Tatlıoğlu: Kredi genişlemesiyle olan, istihdam yaratmayan bir büyüme

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İstanbul Borsası’na Katarlıların ortak olmasına ilişkin “Temel sorun bu bilgilerin kapalı olmasıdır, daha doğrusu bilgi olmamasıdır. Sıfır bilgilendirmeye dayalı devlet işleyişi olmaz” dedi. Büyüme rakamlarını olumlu bulduklarını söyleyen Tatlıoğlu, “Ama büyümenin içeriğine baktığımız zaman finansal ve iletişim ağırlıklı bir büyüme var. Hizmet sektöründe kıpırdama yok. KOBİ’lerde sıkıntı devam ediyor. İstihdam yaratmayan bir büyüme. Türkiye büyürken cari açık, daralırken bütçe açığı verirdi. Türkiye şimdi bu iki açığı birlikte vermektedir. Türkiye ilk defa hem Hazine'den hem döviz rezervlerinden ciddi bir açık içindedir” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Tatlıoğlu’nun konuşmasının ana başlıkları şöyle:

CİDDİ TEDBİR GEREKİYOR: TÜİK verilerinin sağlıklı hesaplama tartışmalarını bir kenara bırakarak, 6.7’lik büyüme verisini olumlu buluyoruz. Ekonomide olumlu her gelişme, ihtiyacımızın olduğu bir çerçevede iyimser bir hava için gerekli diye düşünüyoruz. Bu büyümenin özellikle dikkat çektiğimiz yönü finansman ve iletişim ağırlıklı bir gelişme olması. Türkiye’de son çeyrekteki büyümenin temelinde kredi genişlemesinin özellikle varlığı ve istihdam yaratmayan bir büyümenin olması dikkat çekicidir. Kalitesiz büyüme dediğimiz bir büyümedir. Bu gelişmeye rağmen Ocak Ekim dış ticaret rakamlarında ihracatımızın 9.1’lik bir düşüş ithalatımızın 2.2’lik artış gösterdiğini, dolayısıyla dış ticaret açığının büyüdüğünü görüyoruz. 26.8 milyar dolar cari açığımız var, dış ticaret açığımız da 40.2 milyar dolar. 10 aylık dış ticaret açığımızdan kalan 26.8 milyar dolarlık cari açık çerçevesine baktığımızda genel olarak büyüme dönemlerinde cari açıkla karşılaşan Türkiye’nin büyümenin olmadığı bir dönemde bu cari açıkla karşılaşması ödemeler bilançosu açısından olumsuz bir gelişmedir. Buralarda çok ciddi tedbirler alınması gerekmektedir.

AŞI KONUSUNDA BİLGİLENDİNME BEKLİYORUZ: Sağlık Bakanlığı’nın veri açıklamasındaki değişikliği olumlu buluyoruz. COVİD-19 pandemi sürecinde gerçek rakamların kamuoyu ile paylaşılması, toplumun daha ciddi tedbirler almasını önemli oranda belirleyen şey vakaların mevcudiyetidir. Her zaman gerçek daha etkileyicidir. Eğer; temmuz ve ağustos itibariyle Türkiye, gerçek rakamlarla yüzleşseydi bu rakamların 10 binlerin altında seyredeceği kanaatindeyiz. Kamunun toplumu, sağlıklı bilgilerle bilgilendirmemesi, sağlıklı bir iletişim kurmaması, salgının yüksek seviyede seyretmesine neden olmuştur hem de kamu toplum nezdinde güvenini yitirmiştir. Devletin son kalesi de düşmüştür. Bu hafta içinde kamuoyunun aşı konusunda sağlıklı bir bilgilendirme yapma durumu olmalıdır. Sağlıklı bir takvimi paylaşmasını bekliyoruz.

DEVLET AÇIK OLMALI: Katar ile ilgili satışlar ve ticaret anlaşması… Türkiye, yurtdışına özel ve kamusal varlık satışlarını yapmış bir ülkedir. Ülkelere yatırım yapılmaktadır, Türkiye de yapmaktadır. Ancak temel sorun bu bilgilerin kapalı olmasıdır daha doğrusu bilgi olmamasıdır. Sıfır bilgilendirmeye dayalı devlet işleyişi olmaz. Daha iki üç gün içinde Sayın Elvan’ın AB çerçevesinde kamu satın alma kriterlerini paylaştığını biliyoruz. Kamunun satın almalarında ve işlemlerinde toplumdan ve parlamentosundan gizlemesi gereken hiçbir şey olamaz. Buradaki manidar konu, bu bilgilerin ortada yok olmasıdır. Bu da devlete olan güvenin aşındırıcı bir süreçtir. ‘Neden Katar’ diye bir sorumuz yok. ‘Sarayın sıkı ilişkiler içinde olduğu ülke.’ Bunlara da kulak verdiğimiz yok. Bizim yer vereceğimiz husus devletin işleri açık olmalı.

ÇEVRE AJANSININ TÜM ÜYELERİNİ BAKANLIK ATAMAMALI: Genel Kurulu’na gelecek çevre ajansı kurulması ile ilgili torba kanun… Bu kanunda çevre ajansının kurulması ve benzer değişiklikler var. Bununla ilgili birçok konuya olumsuz yaklaşmıyoruz ama bunun özel hukuk hükümlerine göre değil kamu hukuku hükümlerine göre olması, çevre ajansı üyelerinin tamamının bakanlar tarafından atanmasının doğru olmadığı yönünde önerilerimiz var. Sivil toplumu alakadar eden konularda sivil toplum önerileri alınmalıdır.



