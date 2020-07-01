İYİ Partili Türkkan: Keşke aynı hassasiyet Meral Akşener'e de gösterilseydi

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 18:59

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Esra Albayrak’a yönelik sosyal medyadan yapılan hakaretle ilgili "Keşke bunu Sayın Meral Akşener’in torununa hakaret eden, onun nesebiyle ilgili iftiralar atan o iki tane haysiyet celladının ekranlarda yaptığı konuşmadan sonra aynı hassasiyet gösterilseydi" dedi.

Türkkan TBMM’de düzenlediği basın toplantında şunları söyledi:

NEPOTİZM ZİRVEYE ÇIKTI: Nepotizm ile birlikte ahbap-çavuş ilişkileri son dönemlerde yaşadığımız atamalarla birlikte zirveye çıktı. Tıpkı monarşilerde, hanedanlıkla yönetilen üçüncü dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de Nepotizm bir yönetim biçimine dönüşmüş durumda.

CRONY CAPİTALİSM: Türk ekonomisi artık uluslararası literatürde tarif edilen bir ‘Crony Capitalism' olarak anılıyor. Yani ahbap-çavuş kapitalizmi.

Böyle bir ülkede ekonomiyi nasıl kurtarabilirsiniz? Bırakın SWAP anlaşmalarını böyle bir ülkeye bir cent bile sokamazsınız. The Economist Dergisi'nin yayınladığı araştırmaya göre “Ahbap-çavuş kapitalizminde” dünyada ön sıralardayız.

İLKESİZLİK: Nepotizm’in Türkiye’de yarattığı tahribat sadece ahlaki çürüme mi zannediyorsunuz. Aynı zamanda, toplumda “liyakat, kariyer, yaratıcılık, çalışkanlık” gibi değerler de çürüyor. Artık ilkesizlik ilkenin, liyakatsizlik liyakatin yerine geçmiş.

BİAT KÜLTÜRÜ: Bin yıllık devlet geleneğinin yerini bugün AK Parti’nin biat kültürüne dayalı, parti devleti tarzındaki yönetim şekli aldı. Ülkemizden vereceğim örnekler tıpkı o üçüncü dünya ülkelerini andırıyor. Türkiye üçüncü dünya ülkesi gibi yönetilmeyi hak etmiyor.

DOÇENT BİLE OLAMAZ: YKS sınav telaşı arasında 6 üniversiteye rektör atandı. 6 rektörün akademik dergilerdeki toplam makale sayısı 3. Bu rektörlerin 4’den bir tanesinin bile makalesi yok. Dünyanın saygın üniversitelerinde Doçent bile olamayacak kişiler rektör yapılıyor.

ADAM KAYIRMA KÜLTÜRÜNÜ YOK EDECEĞİZ: Bu geri kalmış üçüncü dünya hastalıklarını ortadan kaldıracağız. İYİ Parti olarak meritokrasiyi, yani liyakat sistemini sarsılmaz temeller üzerinde inşa edeceğiz. Adam kayırma kültürünü yok edeceğiz. Gençlerimizin önünü açacağız.

HAYSİYET CELLATLARI: (Esra Albayrak’a yönelik hakaret): Bir bebeğin dünyaya gelmesi güzel ifadelerle kutlanır. Bir takım haysiyet cellatları doğan bu sabinin ardından utanmadan sıkılmadan insanlık onurundan haysiyetinden uzak ifadeler kullanmıştır. Bunu da başta genel başkanımız olmak üzere hepimiz lanetledik, kınadık. Bunların hepsi gözaltına alınmış bu güzel bir haber. Keşke bunu Sayın Meral Akşener’in torununa hakaret eden, onun mezhebiyle ilgili iftiralar atan o iki tane haysiyet celladının ekranlarda yaptığı konuşmadan sonra aynı hassasiyet gösterilseydi. Doğru olan buydu doğruda ve makulde birleşmek hepimizin görevi. Başından beri böyle bir girişimi kınıyoruz.

KUZEY KORE: Sosyal medya nerede yasaklandı? Çin’de, Kuzey Kore’de İran’da biz nereye gidiyoruz? Biz oraya mı gidiyoruz. Hani biz gözümüzü Batıya çevirmiştik. Geldiğimiz nokta sosyal medyayı yasaklamak mı? Hayır. Eğer gitme vaktiniz geldiyse ne yaparsanız yapın mutlaka ve mutlaka iktidardan gidersiniz. Yasaklar bu gidişi hızlandırır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın sosyal medyayı yasaklamak, televizyon kanallarını kapatmak, kurumların yapılarını değiştirecek kanunlar çıkarmak, hükmedemeyeceği kurumlara çeşitli vasıtalarla çökülmesine müsaade etmek bunların her biri demokrasi ile yönetilen ülkelerde örneği görülmemiş uygulamalar. O yüzden biz diyoruz ki, hızla totaliter rejime gidiyoruz. Türk milleti buna evet demeyecektir.