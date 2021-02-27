İYİ Partili Usta'dan 'yazar kasa fırlatma' çıkışı: En az 1 milyon insan var

27 Şubat 2021 Cumartesi, 18:21

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu ve İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Kanal 42'de yayınlanan Sümen Altı programına konuk oldu.

“KİMSE BİR ŞEY SÖYLEYEMİYOR”

Türkiye’nin esnafın bu denli sıkıntıya düştüğü bir dönemi hiç yaşamadığını söyleyen İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, ekonomide yaşanan sorunların hepsini pandemiye bağlamanın doğru olmayacağını ifade etti.

2001 krizini ardından dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’e yazar kasa fırlatan esnafı hatırlatan Usta, “Uzun süredir Türkiye ekonomisi kötü yönetiliyor. Türkiye’de ekonomi, geçmiş kriz dönemlerine göre yüz katı daha kötü. Konuşamıyorsunuz. Kimse bir şey söyleyemiyor. Ana akım medya, büyük ölçüde iktidarın kontrolünde. Bunlar konuşulamıyor. Geçmişte biliyorsunuz Ecevit döneminde 1 tane yazar kasa fırlatıldı. Şu anda 1 milyon tane yazar kasa fırlatacak insan var etrafta ama hiç kimse onu yapamıyor. İnsanların kendi sıkıntılarını anlatmaktan dahi çekindiği bir ortam var. Bugün, eşi 3 gündür ay çiçek yağı istediği halde evine yağ alıp götüremeyen esnaf var” dedi.

O ESNAF, “ECEVİT’İ ÖZLEDİM” DEMİŞTİ

2001 ekonomik krizinde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in önüne Başbakanlık önünde yazar kasa fırlatan esnaf Ahmet Çakmak, 2019 yılında Sözcü gazetesine verdiği röportajda, “Şu an Ecevit’i andığım zaman tüylerim diken diken oluyor, gözlerim buğulanıyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum Ecevit’i özledim, en az 20 defa da mezarını ziyaret ettim” demişti.

Çakmak, “2019 yılında bu şekilde bir eylemi gerçekleştirebilir miydiniz?” sorusuna ise, “Mümkün değil” cevabını vermişti.