İYİ Parti'li vekil partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

05 Aralık 2020 Cumartesi, 20:20

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir aday" açıklaması yeni tartışmaları da beraberinde gündeme getirdi.

Tekin'in bu çıkışının yankıları sürerken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik de dikkat çeken bir çıkış yaptı. "Bizim adayımız da belli" diyen Çelik, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Genel ve Mahalli Seçimlerde ittifak yaptığımız CHP, Cumhurbaşkanı adayını parti içinden belirlemiş... İsmini sonra açıklayacakmış. İYİ Parti'nin de adayı belli, liderimiz sayın Meral Akşener. Milletimize hayırlı olsun."