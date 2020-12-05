İYİ Parti'li vekil partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik sosyal medyadan partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir aday" açıklaması yeni tartışmaları da beraberinde gündeme getirdi.
Tekin'in bu çıkışının yankıları sürerken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik de dikkat çeken bir çıkış yaptı. "Bizim adayımız da belli" diyen Çelik, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Genel ve Mahalli Seçimlerde ittifak yaptığımız CHP, Cumhurbaşkanı adayını parti içinden belirlemiş... İsmini sonra açıklayacakmış. İYİ Parti'nin de adayı belli, liderimiz sayın Meral Akşener. Milletimize hayırlı olsun."
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'nin hedef aldığı CHP'li Başarır'dan açıklama
- Gezici, son anketi açıkladı: Seçimi ‘kriz’ belirleyecek
- Canlı yayında konuklar birbirinin üzerine yürüdü
- İcradan satışa çıkan aracını parçaladı
- Dedektörle sahilde bulduğu altınlarla geçimini sağlıyor
- Çin'e diye yollanan tren bakın nereden çıktı
- Komşularına 58 milyon TL miras bıraktı
- CHP'li Toprak'tan 'Albayrak' yorumu
- Kadınların gizli arzuları...
- Davutoğlu'ndan itiraf gibi açıklama
Video Haberler
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
- 25 yıl sonra mesleğine döndü, koronavirüse yenik düştü
- Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim
- AKP'li vekilden Meclis'te alkış alan konuşma
- Meteoroloji'nin korkutan kuraklık haritası
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'nin hedef aldığı CHP'li Başarır'dan açıklama
- Gezici, son anketi açıkladı: Seçimi ‘kriz’ belirleyecek
- Canlı yayında konuklar birbirinin üzerine yürüdü
- İcradan satışa çıkan aracını parçaladı
- Dedektörle sahilde bulduğu altınlarla geçimini sağlıyor
- Çin'e diye yollanan tren bakın nereden çıktı
- Komşularına 58 milyon TL miras bıraktı
- CHP'li Toprak'tan 'Albayrak' yorumu
- Kadınların gizli arzuları...
- Davutoğlu'ndan itiraf gibi açıklama