İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, HDP fezlekeleriyle ilgili konuştu: Gözüm açık elimi kaldıracağım
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP'li vekiller hakkında TBMM'ye gelen fezlekeyle ilgili konuştu. Ağıralioğlu, ''Fezleke oylamalarına da tamamen aklım, kalbim, vicdanım ve gözüm açık elimi kaldıracağım ve evet diyeceğim'' ifadelerini kullandı.
HDP ve DBP'li milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Fezlekelerin TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından Habertürk kanalında Veyis Ateş'in sunduğu programda konuşan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, ''Fezleke oylamalarına da tamamen aklım, kalbim, vicdanım ve gözüm açık elimi kaldıracağım ve evet diyeceğim'' ifadelerini kullandı.
''ÇOK NET VE BELLİDİR''
Ağıralioğlu, ''Biz, gençlik yıllarımızdan itibaren teröre karşı şuurlu ve gözü açık bir hayat yaşadık. Terörle ilgili hassasiyetimiz de çok net ve bellidir. Milim sapmadık. Fezleke oylamalarına da tamamen aklım, kalbim, vicdanım ve gözüm açık elimi kaldıracağım ve evet diyeceğim'' şeklinde konuştu.
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