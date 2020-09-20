İYİ Parti'nin Kurultay'ında İki partiye davet yok
İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı’nında MHP ve HDP davet edilmedi.
İYİ Parti, bugün 2. Olağan Kurultayı’nı ANFA Altınpark’ta yapacak. “Millet Bizi Çağırıyor” sloganıyla gerçekleştirilecek kurultay, salgın nedeniyle seyircisiz yapılacakken, kurultayda tek aday olan Genel Başkan Meral Akşener’in, “çarşaf” liste ile delegelerin karşısına çıkacağı ancak delegelere liste içinde 100 kişilik bir “anahtar liste” sunulacağı da belirtiliyor. Kurultayda asıl rekabet ise partinin 50 kişilik genel idare kurulu (GİK) ve 11 kişilik merkez disiplin kuruluna (MDK) üyeliklerde yaşanacak. Oy kullanma işlemleri sırasında 40’tan fazla sandık ve 150 kabin kurulacak. ‘Z’ kuşağından da oy almayı hedefleyen parti yönetimi, kurultay için bir de “Benim sıram, benim zamanım” adlı bir rap şarkısı hazırladı.
MHP VE HDP’YE MESAFE
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ile yerel seçimlere CHP ile Millet İttifakı çatısı altında giren İYİ Parti, seçimler sonrasında “HDP ile örtülü şekilde yakınlaşıldığı” iddialarının önünü almak için, kurultayda HDP’ye davette bulunmadı. Akşener’in imzasıyla MHP ve HDP dışındaki siyasi partilere gönderilen mektupta da “kurultaya davetin salgın nedeniyle yapılamadığı” anlatıldı. Ancak bu mektup, MHP ve HDP’ye gönderilmedi. Parti yönetiminin bu kararla üstü kapalı “bundan sonra, Millet İttifakı içinde HDP’yle anılmak istemediği” mesajını CHP’ye de verdiği ileri sürülüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Yılmaz'ın sağlık durumuna yönelik iddialar yalanlandı
- O aşı Türkiye'de kullanılmaya başlandı! Olay sözler
- Adalet Bakanı'ndan Aleyna Çakır ve Müge Anlı açıklaması
- İzmir'de mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü!
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- ATM'den para çekenler bu tuzağa dikkat!
- O ülke koronavirüs ilacı satışına başlıyor! İşte fiyatı
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- TGRT Haber'de dikkat çeken Mansur Yavaş sorusu!
- Emrah Serbes'in cezaevinde olmadığı ortaya çıktı
Video Haberler
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına saldırdılar!
- Kadıköy Belediyesi'nden yüzleri gülümsetecek kampanya
- Ceza yağdı! Çadırda böyle yakalandılar
- Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı
- Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada
- Şehrin göbeğinde dehşete düşüren görüntüler!
- Koronavirüs testi pozitif çıkan babanın duygusal anları
- 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı
- Bildirici'nin şirin dostu yayında söz almak isteyince...
- Kısıtlama, gazileri yıldırıyor
En Çok Okunan Haberler
- Yılmaz'ın sağlık durumuna yönelik iddialar yalanlandı
- O aşı Türkiye'de kullanılmaya başlandı! Olay sözler
- Adalet Bakanı'ndan Aleyna Çakır ve Müge Anlı açıklaması
- İzmir'de mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü!
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- ATM'den para çekenler bu tuzağa dikkat!
- O ülke koronavirüs ilacı satışına başlıyor! İşte fiyatı
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- TGRT Haber'de dikkat çeken Mansur Yavaş sorusu!
- Emrah Serbes'in cezaevinde olmadığı ortaya çıktı