İYİ Parti'yi yasa boğan ölüm: Süreyya Karadağ yaşamını yitirdi
İYİ Parti Muğla Disiplin Kurulu ve Kurucu Yönetim Kurulu üyesi Süreyya Karadağ yaşamını yitirdi.
İYİ Parti'de birçok görev üstlenen kurucu üyelerden Süreyya Karadağ yaşamını yitirdi. Ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün, camiaya baş sağlığı dileğinde bulundu. Ergün mesajından, "İYİ Parti Muğla Disiplin Kurulu Üyesi ve Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, yıllardır birlikte yol yürüdüğümüz muhterem dostum Süreyya Karadağ abinin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Camiamıza ve ailesine sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.
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