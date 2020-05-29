29 Mayıs 2020 Cuma, 13:12

Kuşadası Belediyesi tarafından “Kuşadası Tek Yürek” ismiyle başlayan ve hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getirmeyi amaçlayan kampanya, Başkan Ömer Günel’in çağrısıyla başladı. Kuşadası Belediyesi tarafından açılan kusadasitekyurek.com adresli web sitesi üzerinden başlatılan kampanya kapsamında Başkan Ömer Günel’in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı kısa sürede karşılık buldu. Hayırseverler ilk günden kampanyaya 15 bin 900 Türk Lirası tutarında destek sundu.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dayanışmanın katlanarak büyüyeceğine inandıklarını belirterek “Son üç aydır hep birlikte yaşadığımız zor bir süreçten geçiyoruz. Şunu gördük ki, bizler kol kola girdiğimizde hiçbir zorluk bizi yenemez. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın başlatmış olduğu iyilik ve dayanışma kampanyasına biz de katılıyoruz. Artık sıra bizde. İyilik Kuşadası’na bulaştı.Dün itibariyle başlayan ve büyük ilgi gören kampanyamızda alan el veren eli görmüyor. İhtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor. Kuşadası tek yürek oluyor” diye konuştu.