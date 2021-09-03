İzlanda futbolunu sarsan skandal büyüyor; istifalar geldi

03 Eylül 2021 Cuma, 07:44

İzlanda Futbol Federasyonu yönetimi, Thorhildur Gyda Arnarsdottir isimli bir kadının devlet kanalı RUV'a verdiği demeçten sonra toplu halde istifa etti. Arnarsdottir, Kolbeinn Sigthorsson'u cinsel tacizle suçlarken; en az 6 futbolcunun daha bu olaya karıştığını açıkladı. Sigthorsson da sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama metni yayınladı.

İzlanda Futbol Federasyonu, Avrupa'da geniş yankı uyandıran bir olayın baş aktörü oldu. Thorhildur Gyda Arnarsdottir adlı bir vatandaş, İzlanda'nın devlet kanalı RUV'a, 2017 yılında milli futbolcular tarafından tacize uğradığını itiraf etti. Bu olay, devletin kanalı RUV'da yayınlanırken; Federasyon Başkanı Gudni Bergsson da olayı 'örtpas' etmekle suçlandı. Öte yandan, olayın baş faili olarak eski Galatasaraylı Kolbeinn Sigthorsson öne sürüldü.

Arnarsdottir'in tüyler ürperten bu açıklamalarından sonra İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson, 29 Ağustos'ta istifa etti. Bergsson'un istifası, yönetimi de harekete geçirdi. 30 Ağustos Pazartesi günü İzlanda Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri de istifalarını sundu.

İzlanda ve Avrupa'da geniş yankı uyandıran bu olaydan sonra, Kolbeinn Sigthorsson'un kulübü IFK Göteborg'dan bir açıklama metni yayınlandı. Metinde, oyuncunun polise ihbar edildiği aktarılırken; 'kovuşturmaya yer yok' kararının çıktığı duyuruldu. Sigthorsson'un Göteborg'daki geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Bütün oklar Kolbeinn Sigthorsson'a döndükten sonra, milli futbolcu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama metni yayınladı. Sigthorsson, olayı kabul ettiğini vurgularken; Thorhildur Gyda Arnarsdottir ve bir arkadaşına 3 milyon İzlanda Kronu (26 bin Dolar - 196 bin TL) verdiğini iddia etti. Sigthorsson, olayın mağdurlarından özür dilediğini de açıklama metnine ekledi.

İZLANDA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Cinsel taciz olayına ilişkin İzlanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada: "Anlattıklarınıza inanıyoruz ve sizden içtenlikle özür diliyoruz. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımızın da farkındayız" denildi.

NE OLMUŞTU?

Eylül 2017'de İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki bir gece kulübünde, Thorhildur Gyda Arnarsdottir adlı bir kadın ve başka bir kişi; karakola başvurarak 'cinsel taciz' suçlamasında bulundu. Olayda bir grup futbolcunun adı geçiyordu. İzlanda polisi konuyu ülkenin futbol federasyonuna taşıdı. Ancak, dönüş olmadı.

İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson, ulusal kanala verdiği demeçte herhangi bir cinsel taciz suçlamasında bulunulmadığını açıkladı. Bu açıklamadan sonra Bergsson'un kamuoyundaki itibarı sarsıldı. Önce Gudni Bergsson, ardından yönetim kurulu 1 gün arayla istifa etti.

Olayda adı geçen Kolbeinn Sigthorsson, 2016 yılında yarım sezonluğuna Galatasaray'da kiralık oynamıştı. Sarı kırmızılılara 700 bin Euro'ya mal olan futbolcu, Galatasaray'ın formasını hiç giyemedi.