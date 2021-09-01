İzlanda Futbol Federasyonu yönetim kurulu seks skandalının ardından istifa etti

01 Eylül 2021 Çarşamba, 12:09

İzlanda Futbol Federasyonu, cinsel taciz suçlamalarıyla çalkalanıyor. İzlanda Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, milli takımdan bir oyuncunun cinsel taciz skandalında adının geçmesi üzerine istifa etti.

Yönetim kurulu üyelerinin yaptığı açıklamada, "Bu karar, İzlanda Futbol Fedrasyonu'nun karşı karşıya kaldığı sorunlar, kulüp temsilcilerinin istekleri ve kamuoyunun baskısı doğrultusunda alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson, iddiaları kamuoyundan gizlediğine ilişkin eleştiriler üzerine pazar günü istifa ettiğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

İzlanda'da 25 yaşında bir kadın, Eylül 2017'de bir İzlandalı milli futbolcu tarafından ülke başkenti Reykjavik'teki bir gece kulübünde cinsel tacize uğradığını açıklamıştı.

İzlanda medyasının haberlerine göre, iddialarda adı geçen oyuncu, eski Galatasaray futbolcusu Kolbeinn Sigthorsson.

Oyuncunun şuan oynadığı kulüp olan İsveç'in Göteborg takımı yaptığı açıklamada Göteborg kulübü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iddiaları dava kapanmış olsa da "ciddi bir şekilde" ele aldıklarını ifade etti.