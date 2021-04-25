İzmir'de vahşet: Caretta caretta silahla vuruldu

İzmir'de Güzelbahçe açıklarında yaralı olarak bulunan Caretta carettanın silahla vurulduğu ortaya çıktı.

İZMİR / Cumhuriyet
25 Nisan 2021 Pazar, 17:01
İzmir'de vahşet: Caretta caretta silahla vuruldu
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