İzmir açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde İzmir’in Seferihisar açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

(İHA)
15 Ocak 2021 Cuma, 21:23
İzmir açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 20.20’de merkez üssü Seferihisar açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Seferihisar’a 18.25 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, kent genelinde kısmen hissedildi


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