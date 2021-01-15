İzmir açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

15 Ocak 2021 Cuma, 21:23

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 20.20’de merkez üssü Seferihisar açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Seferihisar’a 18.25 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, kent genelinde kısmen hissedildi