İzmir Barosu: Asla teslim olmayacağız, biat etmeyeceğiz

23 Haziran 2020 Salı, 15:09

Ankara girişinde zorla durdurularak darp edilen baro başkanı ve avukatlar için İzmir Barosu önünde oturma eylemi düzenlendi. İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer, burada yaptığı açıklamada, “Karşı çıkılan şey aslında bir süre önce FETÖ tarafından uygulanmak istenen bir proje. Dolayısıyla baro başkanlarımız ve meslektaşlarımız bu hain FETÖ projesine karşı çıkıyorlar” dedi. Aslında tek amacın tüm muhalif seslerin susturulmak olduğunu dile getiren Yılmazer, “Bunların hepsi bize bugün hükümetin içine düşmüş olduğu aczin ne boyutta olduğunu da çok iyi gösteriyor. Biz tüm bu hukuka aykırılıklar ortadan kaldırılana, kanun tasarısı çekilene, başkanlarımıza ve meslektaşlarımıza uygulanan hukuka aykırılıklar son buluncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla ve asla teslim olmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz” dedi.

"YAŞANANLAR TÜRKİYE’NİN UTANCI"

Oturma eylemine video konferansla katılan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise tüm katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında yaşananların Türkiye’nin utancı olduğunu ifade etti. Türkiye’nin gittikçe faşizan bir rejimle yönetildiğini ifade eden Av. Özkan Yücel, “Türkiye baskıcı bir ülke haline, totaliter bir ülke haline geldi. Bugün burada yaşananlar, bugün baro başkanları ve avukatların burada yaşadıkları kamuoyu tarafından da görüldü ve artık baroların neden yürüdüğünü soran kalmadı, çünkü herkes biliyor. Ama biz mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.



