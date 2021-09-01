İzmir Barosu Başkanı Yücel: Yargıya olan güven yerle yeksan

01 Eylül 2021 Çarşamba, 15:19

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ile İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, avukatlar, yargı mensupları ve adliye çalışanlarının katıldığı törende konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, şunları söyledi:

Yargı camiasının tamamı adliyelerin ev sahibiyiz. Biz burada adaletin tecellisi için mücadele ediyoruz, elbirliği ile mücadele ediyoruz, hep beraber mücadele ediyoruz. Önem veriyoruz çünkü hepinizin bileceği bir söz var: “İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir.” Mustafa Kemal Atatürk böyle diyor. Mademki her şey adaletle kaim, o zaman sormak gerekmez mi, adalet nasıl kaim olacak? Asıl üzerimize düşen adaleti kaim kılmak, adaleti var etmek, adaleti görünür kılmak değil mi?

'YARGIYA GÜVEN EROZYON YAŞIYOR'

Her adli yılı sonsuz temennilerle açıyoruz; ama, sonuna geldiğimizde çoğunlukla bakıyoruz ki, bir hüsran yaşamışız. Elbette ki bağımsız yargı adaleti kaim kılacak, elbette ki savunma dokunulmazlığı adaleti kaim kılacak, elbette ki hakkaniyet ve vicdan adaleti kaim kılacak ve bizler yargı mensupları olarak tam da bunların tesis edilmesi için mücadele etmek zorundayız. Üzülerek söylemem gerekiyor, son dönemlerde yapılan bir araştırma yargıya olan güvenin yerle yeksan olduğunu gösteriyor. Bir dönemin en saygın, en güvenilen kurumları arasında yer alan yargı mekanizması maalesef yurttaşların gözünde o güveni yitirmeye başlamış, bir erozyon yaşıyor.

“Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alın teri ve vicdanı koymuştur tanrı. "Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.” diyordu. Platon yüzyıllar öncesinden seslenirken. Maalesef yargı bağımsızlığı adına umutsuz ve karanlık bir dönemi yaşıyoruz demiştim. Bu güven kaybı yetmezmiş gibi temsilcisi olduğum savunmaya yönelik de bir saldırı ile karşılaştık geçtiğimiz yıl. Savunma makamının bölünmesi ve siyasallaştırılması adına atılan bir adım vardı. Neyse ki meslektaşlarımız bu adımı, çıkan kanuna rağmen, boşa çıkardılar. Unutmamak gerekir ki güçlü bir savunma, güçlü avukatlık, güçlü barolar Türkiye’nin demokrasisinin, hukuk devletinin ve insan haklarındaki gelişmesinin teminatıdır, tarih boyunca böyle olmuştur, böyle olmaya da devam edecektir.

BAĞIMSIZ YARGI VURGUSU

Peki bu içinde bulunduğumuz olumsuz koşullardan çıkmak için ne yapacağız? “Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.” diyordu, Platon bir başka sözünde. Yüzyıllar öncesinden “Güneşi görmek istiyorsan gölgeden çık.” diye sesleniyordu bir başka düşünür. Marx da diyordu ki, “Başkalarını özgürleştirebilmek için önce kendimizi özgürleştirmeliyiz.” İşte tam da buradan başlamak zorundayız. Yargı mensupları olarak, yargının bütün ayakları olarak kendimizi özgürleştirmek konusunda yola çıkmadan, mücadele etmeden, yargı ile ilgili sorunları çözmek mümkün değil. Binalar yapabiliriz. Binaları çok güzel bilgisayarlarla donatabilir, binalara çok sayıda personel alabiliriz. Ama yargı bağımsızlığını tesis etmediğimiz sürece bunların hepsi makyaj olarak kalacaktır.

Avukatlar olarak iliksiz ve cepsiz bir cübbe giyiyoruz. Anlamını hepiniz bilirsiniz, hiçbir gücün, hiçbir muktedirin, hiçbir menfaatin karşısında eğilmemenin temsilidir giydiğimiz cübbeler. Biz avukatlar bu cübbenin onuruna yaraşır bir şekilde mücadele etmeyi, yalnız kendimiz için değil, yalnız avukatlar için değil, yalnız barolar için değil, meslektaşımız olan yargının diğer sac ayakları için, ülkemiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için mücadele etmeyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu bizim herkese sözümüz olsun.

Mücadele gerektiren bir dönem daha başlıyor. Hepimizin omuzlarında büyük bir sorumluluk var. Biz İzmir Adliyesi’nde yargının bütün sac ayakları, birlikte çalışabilmeyi başardık, birlikte çalışabilmeyi başarıyoruz, konuşabilmeyi başarıyoruz, tartışabilmeyi başarıyoruz, birlikte önümüze bakmayı başarabiliyoruz. Yeni adli yıl tüm ülke için adaletin yılı olsun umuyorum.