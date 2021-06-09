İzmir Barosu ve İBB’den 'Adalet Aracı' hizmeti

09 Haziran 2021 Çarşamba, 10:51

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kente eşit ve adil erişimi sağlamak için oluşturduğu “Adalet İçin Adli Yardım Aracı” hizmeti İzmir Barosu ile yapılan anlaşmayla devreye girdi

Ülkemizde ilk kez kullanılan bir yöntem bu.

Artık adalet talep eden yurttaşların ayağına adli yardım hizmeti gidecek.

Bu hizmetin amacı, hayatı boyunca hiçbir avukat yardımından yararlanamamış vatandaşa ücretsiz bir şekilde bu hizmeti sağlamak ve bu sayede onların hak kaybına uğramalarını engellemek.

Hukuk devleti sıralamasında 2014 yılında 59. sırada olan, 2021 yılında ise 107. sıraya gerileyen bir ülkenin yerel yönetimi için büyük bir adım.

Tabii bu adımda en büyük pay Tunç Soyer’e ait.

“Adalet Aracı” hizmeti İzmir Büyükşehir’in “İzmir İnsan Haklarının Başkenti” projesinin bir ayağı aslında.

Bu projeyle yerel yönetimlerin ülke sorunlarının çözümüne katkı sağlama konusunda önemi de ortaya çıkmakta.

Hele ki ülkemizin yargı bağımsızlığı ile ilgili yapısal sıkıntılar yaşadığı, vatandaşların büyük engeller ile karşılaştığı bir dönemde İzmir Barosu ile birlikte gerçekleştiren bu çalışma alkışı hak etmekte.

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde şehirli nüfusun yaklaşık yüzde 81’inin hayatlarının herhangi bir döneminde avukatlık hizmetinden faydalanamadığını, bunun en önemli sebeplerinden biri olarak da maddi olanaksızlıkların olduğunu hesaba katarsak bu hizmetin önemini daha iyi kavramış oluruz sanki.

Elbette yerel yönetimlerin yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti için yapabilecekleri sınırlı.

Lakin adalete erişimi artırmak adına ilk ve büyük adım.

Bakın bırakın Türkiye’yi dünyada çok az yerel yönetim hemşerilerinin adalete erişimi için ücretsiz avukat yardımı sağlıyor.

Düşünsenize bir yerel yönetim baro ile işbirliğine gidiyor ve hemşerilerinin hak kaybını en aza indirmek için mücadele veriyor.

Bu nedenle başta Tunç Soyer’i, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ve İzmir Barosu’nu tebrik etmek istiyorum.

Ne mutlu ki ülkemizde ilk kez kullanılan bu yöntemle adalet talep eden yurttaşların ayağına adli yardım hizmeti gidecek.

“Adalet Aracı” ekonomik durumu nispeten zayıf vatandaşlar başta olmak üzere tüm hemşerilere kendi yaşadıkları semtte, içerisinde nöbetçi avukatlar ve sosyal hizmet çalışanlarının yardımıyla hizmet verecek.

Adalet Aracı'nın görev yapacağı noktalar aylık olarak ilan edilecek ve İzmirliler kendi mahallelerinde adli yardım için ücretsiz avukat başvurularını yapabilecek.

Şiddete uğrayan kadınlardan tutun, taciz mağduru çocuklara kadar avukat ihtiyacı olan kişisel ve ekonomik sebeplerle avukatları olmadığı için hak kaybına uğrama riski taşıyan herkes bu hizmetten yararlanabilecek.

Bir İzmirli olarak bu projenin bizleri geleceğe umutla bakmamıza sağladığından dolayı kıvanç doluyum.

Umarım bu uygulama İzmir ile başlayarak Türkiye’nin her yerine yayılır.

Hiç karamsar değilim ben.

Bu tür projeleri gördükçe daha da umutlanıyorum.

Bugünler geçecek...

Birleşeceğiz...

Bütünleşeceğiz...

Hukuk da bağımsız olacak, adalette yerini bulacak.

Elbette bir ve beraber olacağız milletçe, insanlıkça…