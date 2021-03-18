İzmir Barosu: Yaşam hakkımız elimizden alındı

18 Mart 2021 Perşembe, 14:27

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, "Siyasi iktidar bir türlü avukatların korunmasını sağlayacak önlemler alamadı. Yarın, mesleğimize sahip çıktığımızı göstermek, artık öldürülmek istemediğimizi haykırmak için ve yetkilileri gereken tedbirleri almak konusunda harekete geçirmek için duruşmalara girmeme kararlılığımız var" dedi.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi önünde toplanan İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlar, ‘bir daha öldürülmek istemiyoruz' sloganı ile meslektaşlarının hayatını kaybetmesini protesto etti. Siyasi iktidarın avukatların korunması için önlem almadığını söyleyen İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, “Mesleğimize sahip çıktığımızı göstermek, artık öldürülmek istemediğimizi haykırmak için ve yetkilileri gereken tedbirleri almak konusunda harekete geçirmek için İzmir Adliyesi’nin hiçbir duruşmasına girmemek konusunda bir kararlılığımız var” dedi.

Yücel sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler, “hukukun üstünlüğü” diye haykıran ancak etten kemikten oluşumuzu çoğunlukta göz ardı ettiğiniz; ne acıdır ki hep baktığımız davalarla özdeş tutup davanızın tarafıymışız gibi gördüğünüz; saldırıya uğramamıza, dövülmemize, bıçaklanmamıza, silahla vurulmamıza tanık olduğunuz avukatlarız. Bugün de hasım bellendik, bugün de yaşam hakkımız elimizden alındı. Biz bugün, Gebze’de öldürüldük”

Yücel, saldırganın en ağır cezayı alması için davaya müdahale talebinde bulunacaklarını açıkladı.