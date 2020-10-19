İzmir Büyükşehir Belediyesi 1293 muhtar için 1293 fidan dikti

19 Ekim 2020 Pazartesi, 16:33

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde İzmirli muhtarlar için anı ormanı oluşturdu. Aliağa’nın Kabalak Köyü’ndeki 210 bin metrekarelik ağaçlandırma alanına İzmir'de görev yapan 1293 muhtar için 1293 fidan törenle dikildi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, belediye bürokratları ve 30 ilçeden gelen muhtarlar katıldı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, demokrasi zincirinin ilk halkası muhtarlar ile birlikte Muhtarlar Günü vesilesiyle İzmir Muhtarları Anı Ormanı için fidan dikmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, “Sizler bir yandan halkın kurumlar ile ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, öte yandan katılımcılığın sağlanmasında ve demokrasinin yaşam bulmasında önemli bir görev üstleniyorsunuz. Mahalle ve köylerimizde halkımızı temsil etmekle kalmıyor, onların gözü, kulağı ve sesi oluyorsunuz. Gece gündüz demeden dertte, kederde, neşede ve eğlencede her zaman, hemşerilerimizin yanı başındasınız. Biz bu sebeple muhtarlarımızı, toplumsal yaşamımızın ve kültürümüzün en önemli yapı taşlarından biri olarak görüyoruz” diye konuştu.

30 ilçede 1293 muhtarla ilk günden bu yana çok verimli ve uyumlu bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Soyer, şunları söyledi: “Sizler bizim en önemli rehberimizsiniz. Halkın yönetime katılmasında çok kıymetli bir rol üstlenen sizler adına bugün dikeceğimiz fidanların ve bu hatıra ormanının, demokrasinin temellerinin atıldığı şehrimize sembolik açıdan önemli bir değer katacağını düşünüyorum. Muhtarlar Günü vesilesiyle dikilen fidanlar geçtiğimiz yıl İzmir’de hepimizi derinden sarsan yangının yaralarını sarmak için başlattığımız Orman İzmir kampanyamıza da önemli katkı sağlayacak. İzmir Muhtarları Anı Ormanı sayesinde, uzun soluklu bir yolculuk olarak tanımladığımız kampanyamıza katkı sunuyor, İzmir’deki ormanlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Pandemi döneminde gösterdiğiniz üstün gayretler ve en zor zamanlard a yurttaşlarımızın yanında olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yemin etseniz başınız ağrımaz. Artık dikili bir ağacınız var. Muhtarlar Gününüz kutlu olsun" dedi.