İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Yücel Erten’e emanet

25 Şubat 2021 Perşembe, 15:53

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten oldu. Danışma Kurulu üyeleri yapılan başvurulardan ön değerlendirme sonucu iki isim belirleyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e sundu. Telat Yurtsever ve Yücel Erten isimleri arasından Başkan Soyer’in atadığı isim Yücel Erten oldu.

Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu üyeleri arasında bulunan Yücel Erten ön değerlendirme öncesinde diğer jüri üyelerinin teklifi doğrultusunda danışma kurulu üyeliğinden ayrılarak Genel Sanat Yönetmenliği için başvuru dosyasını vermişti.

Yücel Erten Kimdir?

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü, ardından Federal Almanya Essen Folkwang Yüksek Okulu Reji Bölümü’nü bitiren Erten, Dekor-Kostüm alanında da ihtisas öğrenimini tamamladı. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Trabzon Devlet Tiyatrolarında; İstanbul, İzmit, Eskişehir Şehir Tiyatrolarında; çeşitli özel tiyatrolar ile Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Devlet Operalarında yönetmenlik yaptı. Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, Makedonya ve Polonya’da oyunlar yönetti. İzmit BB Şehir Tiyatrosunda Genel Sanat Yönetmenliği ve Devlet Tiyatroları'nda Başrejisörlük ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Genel Müdürlük için seçim yöntemini yaşama geçirmek amacı ile istifa etti. 2000 yılında Devlet Tiyatrolarından kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Erten sahnelediği 80’i aşkın oyun da, 8’i yurt dışında olmak üzere 40’ı aşkın ödülle onurlandırıldı. Oyun çevirileri ve sahne uyarlamalarının yanı sıra, Türkçe’den Almanca’ya 6 oyun çevirisi var. Yayınlanmış yapıtları: “Devletin Tiyatrosu Olmaz! (Mı?)” ve “Akıntıya Kürek” (Anılar).

LOGO BELİRLENDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın logosunu belirlemek amacıyla düzenlenen yarışma da sonuçlandı. Katılım şartlarına uygunluğu onaylanan 295 kişinin 542 çalışması değerlendirilmek üzere jüriye sunulduğu yarışmada Mahir Akkoyun’un çalışması oybirliği ile birinciliğe layık görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020-2024 Stratejik Planındaki “Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik” hedefi doğrultusunda Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu tarafından taslağı hazırlanan Şehir Tiyatroları Yönetmeliği Büyükşehir Meclisi’nin 10 Ağustos 2020’de aldığı 522 sayılı kararla kabul edildi. Cezmi Baskın, Eren Aysan, Hülya Nutku, Bilgehan Oğuz, Levent Üzümcü, Zeynep Altıok, Orhan Alkaya’dan oluşan Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu yönetmelik doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

nya ve Amerika'dan turist alan Göbeller Köyü'nde muhtar ve bölge halkıyla sohbet eden Başkan Soyer, 20 evde yapılan ev pansiyonculuğunun pandemi sonrası sürdürülmesi ve geliştirilmesi için destek vereceklerini söyledi. Soyer, "Evlerinizin turizm acenteleri ile buluşmasını sağlayacağız. İlk etapta 20 evle başlıyoruz" dedi.

Akşam saatlerinde kadar süren köy gezilerinin son durağında Başkan Soyer, Yerlitahtacı Köyü'ne geçti. Başkan Soyer, köyde tahtacı kültürünü devam ettirmek üzere yapılması planlanan anı evinin yerini inceledi.