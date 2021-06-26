İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yıldız Sineması'nda müze kuracak

26 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Bıçakçı Han’a girdiğinizde sol taraftaki kapıların ilkinden içeri başınızı bir uzatın. Sizi bambaşka bir dünyanın, hatta bambaşka bir zamanın beklediğini göreceksiniz. Bu tarihi yapının içinde bir başka tarihin nefes alıp verdiğini görecek, belki çok eskilerden gelen anılara kapılacak, en azından İzmir’in sinema tarihine dair otantik bir atmosferle karşı karşıya geleceksiniz.

FİZİKİ ANILAR

İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali bünyesinde düzenlenen ve İzmir’in sinema tarihinden bir sayfayı önümüze seren “Loca Memuru Yoksa Lütfen Zili Çalınız” başlıklı sergi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katılımıyla ziyarete açıldı. Basmane semtinde, hemen Bıçakçı Han’ın 50 metre kadar aşağısında bulunan ve İzmir’in bir zamanlar en ünlü sinema salonlarından biri olan Yıldız Sineması’nın tarihine odaklanan sergide hem çok sayıda film afişi, fotoğraf, belge bulunuyor hem de sinemadan kalan projeksiyon makinesi, film makaraları, film kutuları, koltuklar gibi fiziki anılar sergileniyor.

Serginin açılışında konuşan Soyer, Yıldız Sineması ve Tarihi Bıçakçı Han’ı restore ederek ayağa kaldıracaklarını, sergilenen nadide parçaları ise koruyacaklarını söyledi ve burada bir “sinema müzesi” oluşturulması için çalışmaların başladığını müjdeledi.

Açılışta en çok ilgi çeken kişilerden biri de Yıldız Sineması’nın halen hayattaki makinisti Rüstem Çetin (86) oldu. Birçok kişinin kendisiyle fotoğraf çektirdiği Çetin de bu ilgi yoğunluğu sebebiyle duygu dolu anlar yaşadı.

KISA BİR TARİHÇE

İzmirli olanların bile artık unutmaya yüz tuttuğu Yıldız Sineması ilk kez 1853 yılında açmış kapılarını. Kazmirci ailesinin işlettiği salonda ilk yıllarda birinci vizyon Amerikan ve Avrupa filmleri başta olmak üzere Zeki Müren ve Ayhan Işık gibi isimlerin rol aldığı yerli filmler gösterilmiş.

1956 yılında yeniden inşa edilmek üzere yıkılan salon 22 Mart 1957’de Zeki Müren’in verdiği konserle yeniden hizmete açılmış. Mavi renkli badanası yüzünden “Mavi Boyalı Sinema” olarak da ünlendi.

80’li yıllar boyunca sadece yerli filmler gösterilir olmuş. Ve nihayet 1988 perde son kez kapanmış. Bir yıl sonra ise artık Yıldız Spor Tesisleri adıyla anılmaya başlanmış.