İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zeus Sunağı’nın Berlin'den getirilmesi için çalışmalara başlıyor

13 Ağustos 2020 Perşembe, 09:48

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki kentler arasında yer alan tarihi zenginlikleriyle ünlü Bergama, ilk kez bir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına sahne oldu. İlçenin tarihi ve kültürel değerlerinin dünyaya tanıtılmasını hedefleyen Başkan Tunç Soyer’in teklifi üzerine, Meclis’in Ağustos ayı ikinci birleşimi geçmişi 2 bin 400 yıl öncesine dayanan Asklepion Tiyatrosu’nda yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 1800’lü yıllarda parçaları Almanya’ya kaçırılan Zeus Sunağı’nın anavatanı Bergama’ya geri getirilmesi için çalışma başlatma kararı aldı.

SEFA TAŞKIN ÇAĞRI YAPTI

Toplantıda eski Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın, Bergama’nın tarihi, kültürü ve dünya turizmindeki yerini anlatan bir sunum yaptı. Taşkın, Zeus Sunağı’nın Bergama’ya ait olduğunun altını çizerek “Taş yerinde ağırdır, Zeus Sunağı'nın evi Bergama'dır. Bugüne kadar muhafaza ettikleri parçalar için Almanya'ya teşekkür ediyoruz. Zaman içinde sebep oldukları kayıplar için de kınıyoruz. Türkiye ve Bergama, Zeus Sunağı'nın değerini ve önemini biliyor. Bergama, onu koruyacak güçtedir. Zeus Sunağı geri dönmeli, bu sürgün sona ermelidir. Bergamalılar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve tüm meclis üyelerinden, Zeus Sunağı'nın geri getirilmesi için öncülük etmesini beklemektedir. Oluşturacağımız güçbirliği ile bunu başaracağımıza inanıyorum. Zeus Sunağı'nın çok sayıda parçası Berlin Müzesi'ndedir. İnsanlık, böyle bir haksızlığa göz yumamaz." ifadelerini kullandı.

MECLİS DEVREYE GİRDİ

Sefa Taşkın’ın önerisi Meclis oybirliğiyle kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sayın Sefa Taşkın insanlık tarihinin en ibret verici hikayelerinden birini paylaştı. Bu hikaye tarihin akışını değiştirmeye yönelik bir girişim haline almış durumunda. Bu girişimi sonlandırmak ve tarihi tekrar aktığı nehrin yatağın döndürmek bizim görevimiz olsa gerek. Bu meclisi burada yapmamızın en hayırlı sonuçlarından biri bu adımı atma iradesini ortaya koyuşumuzdur. Bugünden itibaren elbirliği ile bu konuda harekete geçiyoruz” dedi. Sunağın Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili bir komisyon kuracaklarını belirten Soye’ bu konuda yapılacak çalışmaları destekleyeceklerini ifade etti.

Meclisteki tüm gruplara çağrı yapan Soyer, “Tüm Meclis üyelerinin altında imzasının olduğu bir metin ile Kültür ve Turizm Bakanı’na ziyarette bulunacağız” diye konuştu.



