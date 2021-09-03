İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 20 bin öğrenciye giyim ve kırtasiye desteği
Öğrencilere kırtasiye malzemeleri, giyecek ve hijyen seti dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde toplamda 7 milyon 332 bin 520 liralık katkıda bulunacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine destek olmak için harekete geçti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 30 ilçede yaklaşık 600 okulda eğitim hayatını sürdüren ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Eğitim Kart (kırtasiye malzemesi), bot ve mont yardımlarını sürdürme kararı aldı. 20 bin bot ve mont dağıtımı kasım, Eğitim Kart uygulaması ise eylül ayı içerisinde başlayacak.
Yeni eğitim dönemi için alımı yapılan bot ve montlar ile 3 milyon 931 bin 200 lira, 20 bin 800 öğrencinin velisine dağıtılacak 140 lira bakiye yüklü Eğitim Kart ile de 3 milyon 401 bin 320 liralık yardımda bulunulmuş olacak. Böylece yeni eğitim döneminde öğrencilere toplamda 7 milyon 332 bin 520 liralık destek sağlanacak.
Büyükşehir, 2021 yılında ise 3 bin 764 öğrenci için 489 bin 320 liralık Eğitim Kart (kırtasiye malzemesi) desteği sağlamıştı.
İzmir Meslek Eğitim Merkezi'nden alımı yapılan bot ve montların üretiminde kullanılan tüm malzemeler İzmirli esnaflardan temin edildi. Böylece Büyükşehir, tekstil ve ayakkabı sektöründeki esnafa da can suyu oldu. Eğitim kart uygulamasıyla da İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası ve İzmir Ticaret Odası koordinasyonunda İzmir, Tire, Selçuk, Aliağa, Menemen, Ödemiş, Bergama, Bayındır ve Torbalı ticaret odalarıyla yapılan protokoller ile İzmir’deki toplam 193 kırtasiye esnafına destek olunuyor.
Pandemiden dolayı öğrencilerin sağlığını koruyabilmek için metropol dışı ilçelerde 251 okula diş macunu, diş fırçası, dezenfektan, ıslak mendil, kuru sabun, kağıt mendil ve maskeden oluşan hijyen seti de dağıtılacak.
Büyükşehir, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak devlet okullarında dezenfeksiyon çalışmalarına da başlamıştı. Öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim dönemine sağlıklı bir başlangıç yapması için 30 ilçede 27 ekip ve 400 personelle yürütülen çalışmalar kapsamında bin 600 okul dezenfekte ediliyor.
Video Haberler
- Hatalı sollama yaparken kazaya sebep oluyordu
- Gergin anlar: Beni yayından alınız!
- Caretta carettaları ezme iddiasında 2 kişi serbest
- Kan donduran görüntüler! Bıçaklama anı kamerada
- Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy'la olan anısını anlattı
- Ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
- Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?
En Çok Okunan Haberler
- Yeni koronavirüs yasakları geliyor
- AKP'li vekil hakkında harekete geçildi
- İşte 3. dozun koruma oranı
- Şensoy'un cenazesine damga vuran sözler
- Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi
- Çanakkale’de CHP’ye saldırı girişimi
- İmamoğlu için İYİ Parti iddiası
- Milyar dolarlık rant projesi hayata geçiyor!
- Bakan Koca'dan kritik 'aktif vaka' açıklaması
- Emekli ve memur maaşları eridi