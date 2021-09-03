İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 20 bin öğrenciye giyim ve kırtasiye desteği

03 Eylül 2021 Cuma, 11:15

İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine destek olmak için harekete geçti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 30 ilçede yaklaşık 600 okulda eğitim hayatını sürdüren ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Eğitim Kart (kırtasiye malzemesi), bot ve mont yardımlarını sürdürme kararı aldı. 20 bin bot ve mont dağıtımı kasım, Eğitim Kart uygulaması ise eylül ayı içerisinde başlayacak.

Yeni eğitim dönemi için alımı yapılan bot ve montlar ile 3 milyon 931 bin 200 lira, 20 bin 800 öğrencinin velisine dağıtılacak 140 lira bakiye yüklü Eğitim Kart ile de 3 milyon 401 bin 320 liralık yardımda bulunulmuş olacak. Böylece yeni eğitim döneminde öğrencilere toplamda 7 milyon 332 bin 520 liralık destek sağlanacak.

Büyükşehir, 2021 yılında ise 3 bin 764 öğrenci için 489 bin 320 liralık Eğitim Kart (kırtasiye malzemesi) desteği sağlamıştı.

İzmir Meslek Eğitim Merkezi'nden alımı yapılan bot ve montların üretiminde kullanılan tüm malzemeler İzmirli esnaflardan temin edildi. Böylece Büyükşehir, tekstil ve ayakkabı sektöründeki esnafa da can suyu oldu. Eğitim kart uygulamasıyla da İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası ve İzmir Ticaret Odası koordinasyonunda İzmir, Tire, Selçuk, Aliağa, Menemen, Ödemiş, Bergama, Bayındır ve Torbalı ticaret odalarıyla yapılan protokoller ile İzmir’deki toplam 193 kırtasiye esnafına destek olunuyor.

Pandemiden dolayı öğrencilerin sağlığını koruyabilmek için metropol dışı ilçelerde 251 okula diş macunu, diş fırçası, dezenfektan, ıslak mendil, kuru sabun, kağıt mendil ve maskeden oluşan hijyen seti de dağıtılacak.

Büyükşehir, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak devlet okullarında dezenfeksiyon çalışmalarına da başlamıştı. Öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim dönemine sağlıklı bir başlangıç yapması için 30 ilçede 27 ekip ve 400 personelle yürütülen çalışmalar kapsamında bin 600 okul dezenfekte ediliyor.