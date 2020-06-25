İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kadınlar için ‘anahtar’ proje

25 Haziran 2020 Perşembe, 10:53

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadın alanındaki çalışmaları bütünsel hizmet anlayışı ve ortak akıl ile yürütmek üzere Anahtar projesini geliştirdi. Örnekköy’de yer alan Büyükşehir Belediyesi’ne ait yerleşkede açılış hazırlıkları süren Anahtar adlı kadın dayanışma merkezinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminden mesleki kurslara, kooperatifçilik eğitimlerinden kadın istihdamına yönelik çalışmalara kadar pek çok hizmet bir arada sunulacak. Kadının ekonomik yaşama kazandırılması için ortak aklı devreye alan Büyükşehir Belediyesi, bu merkezleri aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının kullanımına açacak. Kadınların çocuklarını bırakabilecekleri Masal Evi’nin de bulunacağı yerleşkede, engelli bireylere yönelik hizmet alanları da olacak.

Açılış hazırlıkları süren Örnekköy’deki yerleşkeye projenin tanıtımı için kadın alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini davet eden Büyükşehir Belediyesi, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak geniş katılımlı bir toplantı yaptı. Toplantıda gönüllü katılımlara imkân sağlayacak, kadın çalışmalarını güçlendirecek ve ortak aklı geliştirecek görüş ve öneriler öne çıktı.

Yıllardır kadın alanında faaliyet gösteren derneklerle birlikte çalışan İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, “Sivil toplum kuruluşlarının maddi imkânsızlıklar ya da fiziki olanaksızlıklar nedeniyle dağınık olması kadınlara yönelik sosyal ve ekonomik çalışmaları güçleştiriyor. Bu sorunun çözümü için bir anahtar olabileceğini düşündüğümüz için bu merkeze Anahtar adını koyduk. Burasını bir üs gibi düşünmek lazım. Kadınla ilgili çalışmaların tüm İzmir’e yayılacağı bir beyin burası, kilitleri açacak bir yer. Anahtar, bir paylaşım ve dayanışma yeri olacak ” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Avukat Nilay Kökkılınç ise “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak katılımcı demokrasiyi yaptığımız her çalışmada öne çıkarıyoruz. Bu proje de sizlerin görüşlerinden beslendi. Bundan sonra da sizinle yol alması gerekiyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ortak akla vurgu yaparak “Tunç Başkanımızın da ifade ettiği gibi belediyecilik artık farklı bir anlayışa sahip. Pandemi süreci de sosyal, demokratik ve katılımcı belediyeciliğin önemini bize bir kez daha gösterdi. Bundan sonraki tüm çalışmalarımız da aynı anlayışla devam edecek. Sizlerle beraber yol alacağız” şeklinde konuştu. Sosyal Projeler Daire Başkanı Anıl Kaçar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonunun “birlikte üretmek ve birlikte yönetmek” üzerine kurulu olduğunu söyleyerek, “Anahtar projesinin temel amacı kadınların toplumsal hayata katılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde ekonomik yaşamda var olmasıdır. Anahtar’ı İzmir genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.

Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Sinem Tankoç ise Anahtar projesiyle ilgili sunum yaparak merkezin faaliyet alanlarından söz etti. Sunumun ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine fikir anketi yapıldı, görüş ve önerileri alındı. Toplantının sonunda yerleşkedeki Anahtar Kadın Dayanışma Merkezi ve Masal Evi’ne gidildi.

Anahtar’da kadınlar ücretsiz olarak hukuki, psikolojik ve sosyal hizmet danışmanlığı alabilecek, sağlık, insan hakları, ayrımcılık, şiddetle mücadele, medeni haklar, iletişim gibi kişisel gelişimlerini hedefleyen eğitimlere katılabilecekler. Mesleki eğitimler veren İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Meslek Fabrikası birimleriyle atölyelerini içeren merkezde İŞKUR, meslek odaları ve sektör temsilcileriyle bağlantı kurularak kadın istihdamı ve girişimciliği desteklenecek. Bu kapsamda tekstilden bilişime, gıdadan sağlık ve turizme kadar birçok alanda eğitim verilecek. Kadın alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ise üyeleriyle buluşabilecekleri, destek alabilecekleri toplantı alanlarına sahip olacaklar. Merkezin ziyaretçileri sinema, tiyatro, konferans salonu ve kütüphane ve okuma salonlarından yararlanabilecek.

Örnekköy’deki yerleşkede Anahtar’dan hizmet alan kadınların çocukları için oyun ve aktif öğrenmeye dayalı hizmet sunacak Masal Evi de olacak. Engellilere ya da yaş almış bireylere yönelik hizmet alanlarının ve bu alandaki faaliyetlere yönelik idari hizmet birimlerinin de olduğu, çok amaçlı ve bütüncül bir merkez olarak planlanan yerleşkede kadınlar hem kendileri hem çocukları hem de varsa ailedeki engelli ya da yaş almış bireyler için ilgili birimler tarafından geliştirilmiş hizmetlere ulaşabilecek.