İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden “S plaka" açıklaması

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:38

İzmir'i 2030 yılına hazırlamak ve yaklaşık 6 milyon kişinin yaşayacağı bir şehrin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan İzmir Ulaşım Ana Planı çerçevesinde önümüzdeki süreçte “S” plakalı servis aracı sayısını artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi’nden bu konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Kentlerin günlük yaklaşımlarla değil uzun vadeli planlarla yöneltilmesinin gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, ihtiyaçların tespitinde halkın, meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve ilçe belediyelerinin taleplerinin de dikkate alındığı belirtildi.

İzmirlilerin yaşam kalitelerinin artırılmasının öncelikli amaç olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İzmir Ulaşım Ana Planı uluslararası düzeydeki akademisyenler ve konunun uzmanlarından oluşan geniş bir ekip tarafından hazırlanan bilimsel bir çalışmadır. 2030 yılına kadar kentin ihtiyaç duyacağı ulaşım planlaması ile ilgili bir yol haritası niteliğindedir. ‘S’ plakalı servis aracı ihtiyacına yönelik projeksiyon da kentin gelişimi ve nüfus artışını içeren bu plan doğrultusunda oluşturulmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren ve başlangıçta İl Trafik Komisyon Kararları ile sınırlandırılan ‘S’ plakaları sayıları, ‘Ticari Plakaların Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar’ başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirtilen esaslar çerçevesinde ihale yolu ile artırılmaktadır. Bu doğrultuda yapılan ihalelerle 2010 yılında 700, 2016 yılında ise 300 adet S plaka verilmiştir. Ayrıca 6360 sayılı yasa ile İzmir Büyükşehir Beledi yesi sınırlarında kalan Ödemiş, Tire, Bergama, Dikili ilçeleri tarafından yapılan ‘S’ plaka ihalelerinden alınan ve sadece sınır komşu ilçelerinde çalışma yetkisi bulunan 296 adet plaka ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplam 5 bin 849 ‘S’ plaka bulunmaktadır. İzmir Ticaret Odası, ilçe belediyeleri, sanayiciler ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen talepler, kent genelinde açılan yeni eğitim ve üretim tesislerinin yanı sıra pandemi süreciyle birlikte birçok fabrika ve işletmenin kendi servis ağını kurma gereksinimi bu alandaki ihtiyacı artırmış, İzmir Ulaşım Ana Planı ulaşım yatırım süreçleri, nüfus projeksiyonları ve ulaşım modeli kalibrasyonu kapsamındaki değerlendirmeler sonucunda kent genelinde ‘S’ plakalı servis aracı ihtiyacı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda öncelikle İzmir Ulaşım Ana Planı’nda belirlenen kent me rkezine hizmet verecek şekilde il genelinde S plaka ihalesi öngörülmüştür.”

SERVİS ŞOFÖRLERİ EYLEM YAPTI

İzmir'de servisçiler belediyenin "S Plaka için ihaleye çıkacağını" iddia ederek araçlarıyla bu sabah saatlerinde eylem yaptı. Kentte faaliyet gösteren yüzlerce servisçi, araçlarıyla Konak Tünelleri girişinde toplanarak yolu trafiğe kapattı. Korna çalarak protesto eylemi yapan şoförler polisin uyarısı üzerine yolu trafiğe açtı. Yaklaşık 75 servis şoförü ise İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Belediye önünde slogan atan şoförler, polisin de uyarısıyla dağıldı.