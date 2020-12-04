İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'S' plaka ihalesini mahkeme iptal etti
İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin servislerde kullanılan 'S' plakalı araç sayısını artırmak için yaptığı ihale, İdare Mahkemesi'nce hukuka uygunluk taşımadığı gerekçesiyle iptal edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ulaşım Ana Planı çerçevesinde önümüzdeki süreçte 'S' plakalı servis aracı sayısını artırmak için geçen ihaleye çıkılması kararı aldı. İlk etapta 400 plaka dağıtılacağı açıklanınca, mevcut S plaka sahipleri geçen 11 Ağustos'ta Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karara tepki için eylemler düzenledi.
S plakalı servis araçlarının sayısının artırılıp muhammen bedelinin tespit edilmesine yönelik hazırlanan Teknik Kurul Raporu, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) geçti. Düzenlenen ihalenin ardından yeni plakalar sahiplerine dağıtıldı. Bir servis sahibi ihaleyi yargıya taşırken, İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi kararını açıkladı.
Danıştay 8'inci Dairesi'nin konuyla alakalı emsal kararlarını örnek gösteren mahkeme, belediyeyle ilgili işlerin yürütülmesi ve ihale kararı alınması konularında encümenin yetkili olduğunu belirtti. Mahkeme, mevcut kararların UKOME'de alındığı, mevcut durumun yetki unsuru sebebiyle hukuka uygunluk taşımadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline hükmetti.
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