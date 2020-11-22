İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden karantinadaki vatandaşlara yemek desteği

22 Kasım 2020 Pazar, 13:42

İzmir Büyükşehir Belediyesi bir yandan depremin olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışırken diğer yandan da koronavirüs salgınının ikinci dalgası nedeniyle karantinadaki yurttaşlara yemek dağıtmaya başladı. Uygulamaya dün Bayraklı ve Bornova’da sessiz sedasız geçildi. Bu iki ilçede Covid-19 hastası 600 kişiye dün sıcak yemek dağıtıldı.

Hastalar İzmir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde tespit ediliyor. Tespit edilen hastalar arasında talepte bulunanlara İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Grand Plaza’ya ait ekipler yemek dağıtıyor. Büyükşehir ekipleri, koruyucu kıyafetleriyle sosyal mesafe ve hijyen koşullarına dikkat ederek yemekleri kapıya bırakıyor.