İzmir, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını marşla taçlandıracak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında “100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması” düzenliyor.
100. yıl coşkusuna, heyecanına, Cumhuriyet sevgisine eşlik eden tüm sanatçıları şiir ve beste yarışmasına katılmaya davet eden Başkan Soyer, “Atatürk'ün bize armağanı Cumhuriyetimizi gelecek kuşaklara 100. yıl marşıyla anlatalım” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in kazanımlarına dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet’in “100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması” düzenliyor. Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet’in 100. yılını büyük bir heyecanla beklediklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bizim bu coşkumuza, heyecanımıza, Cumhuriyet sevgimize eşlik eden tüm sanatçılarımızı şiir ve beste yarışmamıza katılmaya davet ediyorum” dedi.
Başkan Tunç Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “İstiyoruz ki 100. yılı hep birlikte coşkuyla, marşlarla kutlayalım. 10. yıl marşını 90 yıldır sevgiyle, heyecanla, yüreğimiz titreyerek okuduk. İstiyoruz ki Cumhuriyetimizin 100. yılını şanına yaraşır bir marşla taçlandıralım. Atatürk'ün bize armağanı Cumhuriyetimizi gelecek kuşaklara 100. yıl marşıyla anlatalım. Bizim bu coşkumuza, heyecanımıza, Cumhuriyet sevgimize eşlik eden tüm sanatçılarımızı şiir ve beste yarışmamıza katılmaya davet ediyorum.”
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