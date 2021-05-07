İzmir depreminde evleri hasarlı olduğu için yıkılan aileye güçlendirme kredisi çıktı
İzmir depreminden beş gün sonra Bayraklı’da yıkılan ev için aileye deprem yardımı kapsamında “güçlendirme kredi hak sahipliği” verilmesine CHP'den tepki geldi.
İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremin ardından, hasarlı olduğu gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca evi yıkılan Balık ailesine, deprem yardımı kapsamında “güçlendirme kredi hak sahipliği” verildi. Duruma tepki gösteren TBMM Deprem Komisyonu üyesi ve CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “İzmir depreminden beş gün sonra Bayraklı’da yıkılan ev için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı güçlendirme kredisi veriyor. AKP’nin depreme ve kentsel dönüşüme bakış açısı budur. İktidar depremzedeleri mağdur etmek için büyük bir gayret gösteriyor. AFAD ayrı, TOKİ ayrı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise ayrı telden çalıyor. Kurumlar arası iletişimde büyük sorunlar olduğunu görüyoruz. Bu şekilde depremle mücadele etmiyor, felaketlere davetiye çıkarmış oluyorsunuz” dedi.
Balık ailesi, evleri yıkıldıktan sonra AFAD’a hak sahipliği için başvurarak yerine yenisinin yapılmasını talep etmişti. Aile ayrıca 7 Aralık 2020’de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 6306 sayılı yasa gereği evlerinin yeniden yapılabileceğine dair belge aldı. İlgili yasa yıkılacak derecede riskli yapıların bulunduğu alanlardaki yapıların bakanlık tarafından resen yapılmasını düzenliyor.
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