Prof. Dr. Naci Görür'den tedirgin eden 'deprem' açıklaması: Gerilim artıyor

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:27

AFAD verilerine göre, bugün 09:42 sıralarında Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Paniğe neden olan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görür, şu ifadeleri kullandı:



''Arkadaşlar, bu sabah Çanakkale/Bozlar/ Biga’da 4,2 deprem oldu. Bu deprem muhtemelen Çan-Biga Fay Zonu içerisinde. Bu zon KAF’ın güney koluna ait. Zon içerisnde genellikle 6’lar mertebesinde depremler görülür. Kuzey Marmara ile birlikte buralarda da gerilim artıyor''