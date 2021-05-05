Prof. Dr. Naci Görür'den tedirgin eden 'deprem' açıklaması: Gerilim artıyor
İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'de meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Görür, ''Kuzey Marmara ile birlikte buralarda da gerilim artıyor'' ifadelerini kullandı.
AFAD verilerine göre, bugün 09:42 sıralarında Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Paniğe neden olan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Görür, şu ifadeleri kullandı:
''Arkadaşlar, bu sabah Çanakkale/Bozlar/ Biga’da 4,2 deprem oldu. Bu deprem muhtemelen Çan-Biga Fay Zonu içerisinde. Bu zon KAF’ın güney koluna ait. Zon içerisnde genellikle 6’lar mertebesinde depremler görülür. Kuzey Marmara ile birlikte buralarda da gerilim artıyor''
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