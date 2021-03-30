İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın fenni mesulü tutuklandı

İzmir'de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği Rızabey Apartmanı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında binanın mimari proje müellifi ve fenni mesulü olduğu anlaşılan A.S.B. tutuklandı. Soruşturmayla ilgili tutuklu sayısı 2’ye yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2021 Salı, 23:17
İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın fenni mesulü tutuklandı
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Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim'deki depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rıza Bey Apartmanı'nın mimari proje müellifi ve fenni mesulü A.S.B. tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Rıza Bey Apartmanı mimari proje müellifi ve fenni mesulü A.S.B'nin İstanbul'da olduğu belirlendi. Çatalca ilçesinde yakalanan, ifadesi SEGBİS ile alınan A.S.B, cezaevine gönderildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmiş, Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklanmıştı.


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