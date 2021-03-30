İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın fenni mesulü tutuklandı
İzmir'de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği Rızabey Apartmanı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında binanın mimari proje müellifi ve fenni mesulü olduğu anlaşılan A.S.B. tutuklandı. Soruşturmayla ilgili tutuklu sayısı 2’ye yükseldi.
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim'deki depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rıza Bey Apartmanı'nın mimari proje müellifi ve fenni mesulü A.S.B. tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Rıza Bey Apartmanı mimari proje müellifi ve fenni mesulü A.S.B'nin İstanbul'da olduğu belirlendi. Çatalca ilçesinde yakalanan, ifadesi SEGBİS ile alınan A.S.B, cezaevine gönderildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmiş, Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklanmıştı.
Video Haberler
- Fahrettin Koca'ya zor anlar yaşatan soru
- Sarıbal: 1 Nisan'dan itibaren yeni bir kaosa giriyoruz
- İzmir'de halk otobüsünde bıçaklı 'HES kodu' dehşeti
- Raylara giren davetsiz misafir kamerada
- Motosikletiyle böyle uçtu
- Uğur Dündar, Erdoğan’la olan anısını ilk kez anlattı
- Trafikte korku ve panik anları
- Otelde skandal görüntüler! Büyük tepki topladı
- Skandal görüntüler! Turşu tankına girip dans etti
- Fren yerine gaza basınca işyerine daldı
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den flaş HDP kararı
- Korkutan mutasyonlu virüs oranı
- Piyasalar alev alev: Dolar ve avro fırladı
- Ayvatoğlu'nun telefonundan yeni görüntüler çıktı
- Milli Takım'da Letonya maçı öncesi şok üstüne şok!
- Öngörülebilirlik olmadan plan yapılamaz
- Usta isme 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten hapis cezası
- Yurttaş, ‘Kararlar Meclis’te alınsın’ dedi
- Merkez'den 'faiz' ve 'enflasyon' mesajı
- Yeni başkan konuştu, piyasa bozuldu