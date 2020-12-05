İzmir depreminden kurtarılan 8 kedi, Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Platformu'na emanet
Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından depremde enkazdan kurtarılan 8 kedinin bakımını, Ahbap Platformu üstlendi. Kediler, platformun çiftliğindeki görevlilere teslim edildi.
Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün deprem felaketi sonrası Ahbap gönüllüleri ile birlikte sokak hayvanlarını beslemeye yönelik başlattığı dayanışma büyüyor.
Ahbap Platformu kurucusu sanatçı Haluk Levent öncülüğünde hayata geçirilen sayısız destek projesine bir yenisini daha ekleyen platform üyeleri, Bayraklı Belediyesi ile yapılan iş birliği kapsamında depremde enkazdan kurtarılan sahipsiz 8 kedinin bakımını üstlendi.
Kediler, yaşam alanlarının kısıtlanmış olması ve alındıkları ortamın artık uygun olmaması sebebiyle yeni yuvalarına kavuşturuldu. Ahbap Platformu bünyesinde faaliyet gösteren çiftliğe teslim edilen depremzede kediler, bundan sonraki hayatlarını artık orada geçirecek.
Depremden sonra Bayraklı Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir edilen sahipsiz 71 hayvandan 21'i sahiplendirilirken, bu kapsamda toplam 386 hayvanın da tedavi ve bakımları yapılmıştı.
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