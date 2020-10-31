İzmir depreminin arama kurtarma ekipleri anlatıyor: 'Haydi abilerim beni kurtarın' dedi, biz de elimizden geleni yaptık

31 Ekim 2020 Cumartesi, 17:02

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 8 binada halen arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD'ın açıklamasına göre arama kurtarma çalışması yürütülen 17 binadan 9'unda ise çalışmalar tamamlandı.

Enkaz altından kurtarılan çok sayıda kişi, hem aileleri hem de televizyonda bu çalışmaları izleyen çok sayıda kişi için sevinç kaynağı oldu.

Yıkılan bir binadan kurtarılan depremzedelerden biri de Günay Özışık'tı.

Özışık'ın kendisini kurtarmaya çalışan ekiplere, "Abi sen gitme" demesi, operasyonu izleyenleri etkilemişti.

'SÜREKLİ KONUŞARAK MORAL VERDİK'

Depremden 9,5 saat sonra 15 yaşındaki Günay Özışık, alkışlarla enkaz altından çıkarıldı.

Bayraklı ilçesinde yıkılan sekiz katlı Doğanlar Apartmanı'ndan kurtarılan Özışık çalışmalar sırasında, "Ben çıkmak istiyorum abi" demişti.

Günay Özışık ile iletişimi kuran, arama kurtarma ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yaşanılanları NTV televizyonuna anlattı:

"Biz yedinci kattaydık, alta doğru kuyu şeklinde dördüncü kata kadar indik. Yatar vaziyetteydi. Üzerindeki kolonları dolapları alarak yavaş yavaş çıkardık. Allah'tan hayati tehlikesi yoktu Günay'ın.

"Günay'la konuşarak teselli ettik. Ona sürekli anne ve babasının iyi olduğunu, Günay'ı da oradan en kısa sürede çıkaracağımızı söyledik. Hatta elinde telefonu vardı, "Abi beni kaç saate çıkarırsınız, kaç saat kaldı?" diye sordu. Sürekli onunla konuşarak moral verdik."

İlk teması da anlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, başta çok az bir ses duyduklarını, iletişime geçmelerinin ardından Günay'ın çok sevindiğini söyledi.

Günay'ın sürekli, "Haydi abilerim beni kurtarın" dediğini söyleyen İnal, büyük bir çabayla üç ekip olarak operasyonu gerçekleştirdiklerini anlattı.

Günay'ın 'Sen gitme' sözleri için de İnal, "Orada karanlıkta yalnız olabileceği için bırakmamızı istemedi, biz de onu gitmeyeceğimize inandırdık. Matkap sesleriyle ona ulaşmaya çalıştığımızı söyledik. Bizimle iletişimini kesmedi, haliyle sabırsızdı. Bu iğneyle kuyu kazmak gibi, biz de yavaş yavaş Günay'ı çıkardık. Annesine de ben teslim ettim. Sonradan da sadece ayağında bir kırık olduğunu öğrendik" dedi.

'MOTOR KURYEYLE GELDİM'

İzmir'de 9,5 saat sonra göçük altından çıkarılan isimlerden biri ise Buse Hasyılmaz oldu.

Hasyılmaz'ın, "Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım" demesi operasyonu takip edenleri etkilemişti.

Buse Hasyılmaz'ı kurtarma çalışmalarına katılan Manisa Türk Kızılay'da görevli Özlem Baran Tezel, depremi duyar duymaz İzmir'e gelmek için yola çıktıklarını söyledi.

Otobüsle Manisa'dan İzmir'e gelen Tezel, İzmir'de trafiği görünce motor kuryelerden yardım istediğini anlattı.

Habertürk'e konuşan Tezel, "Kızılay tişörtümü gösterip, arkadaşları çevirdim, trafik çok yoğundu. Beni bir kurye getirdi" dedi.

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Tezel, Buse Hasyılmaz'ın kurtarılma anını ise NTV televizyonuna şu şekilde anlattı:

"Sakinliğini çok koruyamıyordu, ona şanslı olduğunu çünkü kazazede olarak sadece onunla konuştuğumuzu söyleyince çok mutlu oldu.

"Kendisinden sürekli bilgi aldık, sakin kalmasını sağladık. Buse yeri tam olarak tarif ediyordu; ancak ilk başta çalışmaları duyamıyordu. Sonradan sesleri duymaya başladı, köpeğin sesini duydu. Sadece beni kurtarın dedi, kurtarılmayı bekledi. Ben de her zaman çok soğukkanlılığımı koruyamadım, gözyaşı döktüm, özellikle çıktığında, çok duygulandım."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurtarma çalışmaları sürerken Hasdemir ile telefonda konuşmuştu.

Daha sonra Hasdemir'i hastanede ziyarete giden Pakdemirli, "Şu anda yaşamış olduğu travmanın üstüne bir travması daha var. Annesini kaybettiğinin haberini yeni almıştı görüştüğümüzde, maalesef ağlıyor. Büyük acılar içerisinde ama kendisini toparlayacaktır" dedi.

Pakdemirli, Buse Hasdemir'in kendisini düğününe davet ettiğini ekledi.

İNCİ, KÖPEĞİ FISTIK İLE KURTARILDI: 'BİR ABLA KARDEŞ BAĞI KURDUK'

İzmir Bayraklı'daki Rızabey apartmanında yaşayan İnci Okan, göçük altından köpeği Fıstık ile kurtarıldı.

İnci'nin kurtarılması için 7 saat boyunca seferber olan Sağlık Bakanlığı UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) görevlisi Edanur Doğan ile İnci Okan'ın konuşmalarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştı.

UMKE Personeli Eda: Birazdan dışarı çıkacağız seninle, annen bizi bekliyor.



“UMUT VAR VE HEP OLACAK!” pic.twitter.com/V6kEBTly5I — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2020

17 saat boyunca enkaz altında kurtarılmayı beklerken İnci, "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın?" demişti.

UMKE görevlisi Doğan, bir yandan İnci'yi sakinleştirirken, diğer yandan damar yolu açarak ilk müdahaleyi enkaz altında yaptı.

Doğan'ın İnci'nin kurtarılması sırasında kaç yıldır keman çaldığını sorduğu, İnci'nin 11 yıl cevabını verdiği görüldü; Doğan, daha sonra İnci'yi dinlemeye geleceğini söyledi.

Doğan, o sırada yaşanılanları NTV televizyonuna anlattı:

"Bana 'Ellerim çizildi bunlar iyileşir mi abla?' dedi, ben de onu sakinleştirmeye çalıştım.

"Çok mutluydum İnci'nin sesini duyduğumda, bunu anlatabilmemin yolu yok. Beni bir heyecan bastı, 'O an geldi' diye düşündüm. Orada bir abla kardeş bağı kurduk, kardeşimi kurtarıyor gibi bir his içindeydim."