İzmir Enternasyonal Fuarı'nın etkinlik takvimi açıklandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı ve Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi kapsamında kentte bir dizi etkinlik düzenliyor. Kentin sokak ve meydanlarından metro istasyonlarına kadar İzmir’in dört bir yanında düzenlenecek etkinliklerle İzmirliler sanata doyacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3-12 Eylül tarihlerinde yapılacak İzmir Enternasyonal Fuarı ve 9-11 Eylül tarihleri arasındaki Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi kapsamında kentte bir dizi etkinlik düzenliyor. Konserler, sinema gösterimleri, dinletiler, şiir, edebiyat ve kültür söyleşileri, resim sergileri, sanat gezileri, deniz su perdesi gösterileri, İzmir Körfezi vapur gezileri ve daha birçok etkinlik İzmirliler ile buluşacak. Kültür sanat mekanlarından kentin sokak ve meydanlarına, kütüphanelerden tarihi alanlara, metro istasyonları ve tramvaylardan üretici pazarlarına kadar İzmir’in dört bir yanında düzenlenecek etkinlikler İzmirlilerin sanata doymasını sağlayacak.
Sinema Gösterimi
Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması 8-12 Eylül-20.30 Kadifekale Gemisi, Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Swiss Otel.
Günbatımı Konserleri
Düet Project - Zafer Çebi 8 Eylül-20.00 Karantina Meydanı
Orion Orkestrası 10 Eylül-20.00 Konak Çim Alanı
Pati Tone 11 Eylül-20.00 Bostanlı Seyir Terası
Dünya Müzikleri - El Ele Müzik Orkestrası 12 Eylül-20.00 Alsancak
Çim Konseri
Timuçin Şahin - Aydın Esen 11 Eylül-21.00 Havagazı Çim Alan
Üretici Pazar Konserleri
8-11 Eylül 11.30-13.30 Bergama, Buca, Pagos ve Kültürpark’ta Çarşamba ve Cumartesi günleri.
Söyleşi
Fatma Eraslan 08 Eylül-19.30 Şato Kütüphanesi
Asuman Susam-Kerem Işık 9 Eylül-20.30 Kent Kütüphanesi
Yunus Bekir Yurdakul-Aydın Şimşek 12 Eylül-20.30 Havagazı Gençlik Merkezi
Şiir Akşamı
Duygu Kankaytsın, Seyyidhan Kömürcü 8 Eylül-20.30 Şato Kütüphanesi
Hidayet Karakuş, Aslıhan Tüylüoğlu, Tuğrul Keskin 11 Eylül-20.30 Kent Kütüphanesi
Dans Gösterisi
Anadolu Ateşi Dans Gösterisi (Nebil Özgentürk Sunumu ile) 8 Eylül -21.00 Atatürk Açıkhava Tiyatrosu / Kültürpark
Sergi Planlaması/ Galeri Programları
Bıçakçı Han (Zaman İçinde Yıldız Sineması Sergisi) 10.00-18.00
Ayavukla Kilisesi (Basmane Fark Yarat) 10.00-18.00 Açılış: 8 Eylül 13.30
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / AASSM (Back 2 İzmir Sergisi) 10.00-18.00
Kültürpark Atlas Pavyon B Galeri (Sanatın Oyuncakları Sergisi) 14.00-22.00 Açılış 08 Eylül 18.00
Kültürpark Atlas Payvon A Galeri (İş Sanat Kurtuluş Sergisi) 14.00- 22.00
İzmir Sanat (Kara Sinan Karikatür Sergisi) 14.00-22.00
Kordon Ayaklı Pano (İzmir Denizaltı Yaşamı ve Sürdürülebilir İyileşme Sergisi)
Çetin Emeç Sergi Salonu (İzmir Sergisi) 09.00 – 17.30 “Pazar Hariç”
Kültürpark Açık Alan (Darağaç: Mahalle Sergisi -Volta) 11.00- 18.00 Açılış 11 Eylül-19.00
Kültürpark Açık Alan (İzmir Doğa ve Kültür Sergisi) 14.00-24.00
Yeşilova Höyüğü (Rota Sergisi: No:59 Yeşilova Fotoğraf Sergisi ve Söyleşi) 10.00-18.00 Açılış 06 Eylül-19.00
İzmir Tiyatroları Buluşması-2
Tiyatro Ofisi / Kadınlar Konuşursa 08 Eylül-21.00 Karaburun Mordağan İskele
Tiyatro Sardunya / Çatlak 08 Eylül-21.00 Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu/ Suikast 10 Eylül-21.00 Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Tiyatrolog/ Kaç Baba Kaç 12 Eylül-21.00 Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Rotalama
İzmirART Sanat Rotaları
www.izmir.art
8-12 Eylül 2021
İEF Çim Alan Konserleri
Kültürpark Çim Alan
Şevval Sam 4 Eylül-20.30
Gazapizm 5 Eylül-20.30
Cem Adrian 6 Eylül-20.30
Tan Taşçı 7 Eylül-20.30
Duman 8 Eylül-20.30
Hakan Altun 9 Eylül-20.30
Sergi
Arkas Sanat Günleri
7 Eylül-31 Aralık 10.00-18.00
Arkas Sanat Galerisi
Edebiyat
Şiir Hatları
8-30 Eylül-19.30
Alsancak İskele, Bostanlı Rekreasyon Alanı, Bergama Vapuru
Metro İstasyonları ve Tramvay Müzik Programları
8-12 Eylül
Konser
Rota Performansları - 8-11 Eylül
Cansu Ergin (Modern Dans-Perküsyon) 09.30 Yeşilova Höyüğü
İnanç Menekşe-Atıl Aktagel (Gitar - Çello - Vokal) 09.30 Dario Moreno Sokağı
Zeybek & Horon Gösterisi 8 Eylül-13.30 11 Eylül-10.30 Balıkçılar Meydanı
Ada Su Akın (Çello-Etnik Vokal) 16.00 Aziz Vukolos Kilisesi
İEF Kaskatlı Havuz Konserleri
Kaskatlı Havuz-19.00
Ibis Maria 3 Eylül
Melis Sökmen 4 Eylül
Furkan İpek 5 Eylül
Homemade Band 6 Eylül
Neva Pangea 7 Eylül
Yağmur Sena Quartet 8 Eylül
So Soul Band 9 Eylül
Refik Cemal Ateş 10 Eylül
Şeyma Özbay 11 Eylül
Woodoo 12 Eylül
Hava Gösterisi
Dj Performans ve Konser
9 Eylül Kutlaması/Gündoğdu Meydanı
Air Show-Ozan Doğulu / 16.30
Su Perdesi / 20.30
Athena Konseri / 21.00
9 Eylül Korteji-09.00
Basmane Anafartalar Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı’na…
Gösteri
Deniz Su Perdesi
3 Eylül-20.30 Kültürpark
Performans
Açılış Oturumu Performansı: Roman Ateşi Dans Gösterimi
10 Eylül-15.30 Kültürpark Fuar 4 Nolu Hol önü
Konser
İzmir’in Genç Yüzleri: İlyun Bürkev, Fikret Uçar, Esra Üçcan.
11 Eylül-18.00 Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
Oratoryo
Yunus Emre Oratoryosu 11 Eylül-20.00
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
Sergi/Söyleşi
7. Büyük Efes Sanat Günleri
7-12 Eylül / 12.00-19.00 Büyük Efes (Swiss) Otel
Gönül Nuhoğlu Söyleşisi
10 Eylül-17.00 Büyük Efes Oteli Bahçe
Konser
Akdeniz Şarkıları Akapella
12 Eylül-20.30 Ayavukla Kilisesi
Mahalle Etkinlikleri / 20.30 konserleri
15 Eylül-Konak Kadifekale
16 Eylül-Buca Hasanağa Bahçesi
22 Eylül-Bayraklı Yamanlar
23 Eylül-Çiğli Evka 5
29 Eylül-Bayraklı Cengizhan Mahallesi
30 Eylül-Karabağlar Yurdoğlu Mahallesi
6 Ekim-Buca Koop.
7 Ekim-Menemen Uğur Mumcu Mahallesi
13 Ekim-Ödemiş Kültürpark
14 Ekim-Bayındır Kanibey Parkı
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