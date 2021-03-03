İzmir esnafı şikayetçi: Bu kararlar derdimize derman olmaz

03 Mart 2021 Çarşamba, 09:27

Dün yapılan kabine toplantısı sonrası açıklanan normalleşme kararları İzmir kafe bar esnafında hayal kırıklığı yarattı. Bornova Küçük Park'ta daha önce tepki yürüyüşü yapan, mekanlarını "Esnaf ve çalışanlar nefes alamıyor" diye afişler astıran işletmeciler yeni kararların da dertlerine derman olmayacağını söyledi. ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan işletmeciler görüşlerini şöyle anlattı:

"GÜNDÜZ KİMSE GELMEZ"

Bornova'da 12 yıllık kafe işletmecisi olan Mehmet Oğuz: İnsanlar 5 buçuk 6 gibi işten çıkıyor. 19.00'a kadar iş yapmamız mümkün değil. Hiçbir yaramıza derman olmuyor. Esnafı destekleyici paketlerin açıklanması lazım. Vergi ve SSK yapılandırmaları son buldu. Hiçbir esnaf arkadaşımız ödemeleri yapamadı. Bu ödemelerin 2021 sonuna kadar ertelenmesi lazım. Elektrik borçlarının yapılandırılması lazım. Saat 22.00'ye kadar olsaydı en azından biraz para kazanabilirdik. Bu kararlar sadece öğlen iş yapan lokantalara yaradı. Bizi kapattığınız zaman, çerezcisi, taksicisi, kuaförü kısaca herkesi kapatmış oluyorsunuz. Bornova'da her yer felç durumda. Bu kararlar masa başında alınıyor. Sahada olan insanlardan görüş alınmıyor. 19.00 değil de en azından 21.00-22.00 yapsalar çalışanımızın parasını ödeyebiliriz. Gündüz kim gelir buralara.

"EN AZ 22.00 OLMASI GEREKİYOR"

Kafe bar işletmecisi Murat Dokumacı: Saat 19.00 sınırı bize yaramadı, hatta zarar verdi. Akşam beşten sonra iş yapan mekanlarız. Kapatmak için akşam 6.45'te hesap göndermemiz gerekiyor. Mesailer normale döndü. İnsanlar 5 buçukta işten çıkıyor. Bizim buraya gelmeleri 6'yı buluyor. 45 dakika işimize yaramaz. Biz sabah saatlerinde iş yapan yerler değiliz ki. Bu saatin asgari 22.00 olması gerekiyordu. Hükümetin verdiği ciro desteğinin limited ve anonim şirketleri de kapsaması gerekiyor. Ticaret odalarından ve hükümetten beklentimiz bu desteğe bizleri de dahil etmesi.

"ELEKTRİK FATURAMI ÖDEYEMEDİM"

İşletmeci Bünyamin Aras: Bu kararlar esnafın yarasına derman olmaz. Bütün esnaf bitik durumda. Vergi yapılandırmalarını çıkardılar çoğu insan ödeyemedi. Ben de ödeyemedim. Mekanımız kapalı iken bin liralık elektrik faturası geldi. Avukatlık ücretiyle birlikte 2 bin lira tahsil ediyorlar. Maalesef ödeyemedik, çünkü yaşamımızı idame ettirmekte çok zorlanıyorduk. Hâlâ elektriğimiz kesik. Parayı toparlarsak kapatacağız inşallah borcu."