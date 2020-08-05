İzmir Foça'da tekne faciasında ölenlere son veda

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:26

Kurban Bayramı'nın üçüncü günü, Eskifoça'nın Kumburnu mevkisinden denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Ekipler, Kaan Niyazi Özerman (19) ile Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14) ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, teknenin sahibi de olan kaptan Adem D.'yi ise sağlıklı bir şekilde kurtardı. Şennur Avcı (41) ile Şermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cansız bedenleri bulundu. 9 yaşındaki Sarp Göksoy ise suda kayboldu.

Küçük çocuğu arama çalışmaları sürerken anne Şermin Özerman ile ilk eşinden olan kızı Elif Naz Özerman ve dini nikahlı eşinden olan oğlu Çınar Ege Göksoy için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenazeleri önce evlerinin önüne getirilen anne ve çocukları için Cumhuriyet Pazaryeri Cami'nde kılınan cenaze namazına, ailenin yakınları ile komşuları katıldı.

Tekneden sağ olarak kurtarılan Kaan Niyazi Özerman (19) taziyeleri kabul etti. Anne ve çocukları, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı faciada yaşamını yitiren Şennur Avcı ise önceki gün Konak ilçesi Eşrefpaşa semtindeki Çinili Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.